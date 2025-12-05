Emilio Pagán quería quedarse con los Reds de Cincinnati, incluso mientras exploraba sus opciones en la agencia libre.

Sin embargo, Pagán regresará al club como cerrador tras finalizar un contrato de 20 millones de dólares por dos años el jueves. Tiene derecho a rescindir su contrato después de la temporada 2026.

“Volver fue una decisión bastante fácil. Me gusta todo lo que tenemos aquí”, dijo Pagán.

“Al final, no iba a tomar una decisión basándome en quién me diera más dinero. Quería ir a un lugar donde me sintiera cómodo, donde sintiera que tenía la oportunidad de ganar partidos y estar rodeado de un grupo especial de personas, y Cincinnati cumple con esas tres características”.

El lanzador derecho de 34 años se convirtió en el cerrador de los Reds a principios de la temporada pasada y tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 2.88 y un récord personal de 32 salvamentos en 38 oportunidades. Ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional en salvamentos y empató en el quinto lugar en las mayores.

Pagán dijo que el único aspecto en el que busca mejorar es usar más su recta de dedos separados. Sintió que logró un buen control del lanzamiento a finales de la temporada pasada.

Pagán es principalmente un lanzador de rectas de cuatro costuras, utilizando la recta dividida y la recta cortada casi por igual como lanzamiento secundario.

“Hubo momentos durante el año en los que, aunque los resultados fueron buenos, el patrón de movimiento fue un poco inconsistente. Así que finalmente sentí que llegué a un punto en el que sé cómo será la acción en el lanzamiento. Y si sabes en qué dirección se moverá la pelota, es mucho más fácil lanzarla donde quieres”, dijo. En mi opinión, el splitter ha cambiado la forma en que puedo atacar tanto a bateadores zurdos como diestros. Así que, para mí, se trata simplemente de ser más consistente con ese lanzamiento.

Pagán, quien tiene un récord de 28-27 con una efectividad de 3.66 y 65 salvamentos en nueve temporadas en las Grandes Ligas con Seattle, Oakland, Tampa Bay, San Diego, Minnesota y Cincinnati, será uno de los veteranos de un cuerpo de lanzadores que cuenta con una rotación abridora joven. El diestro Hunter Greene es el as del cuerpo de lanzadores, seguido por la dupla zurda de Andrew Abbott y Nick Lodolo.

Cincinnati también tiene mucho impulso esta temporada baja tras llegar a la postemporada en el primer año de Terry Francona al mando. Los Rojos terminaron con marca de 83-79 y vencieron a los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.