La temporada regular de las Mayores entra en su tramo decisivo y, mientras la atención principal recae en la lucha por los boletos de postemporada, también es momento de repasar estadísticas particulares de los peloteros puertorriqueños en este 2025.

Entre los más destacados se encuentra Francisco Lindor, quien volvió a ser el motor ofensivo y defensivo de los Mets de Nueva York.

Con apenas 10 juegos restantes en el calendario, el campocorto cagüeño está muy cerca de firmar su segunda campaña con al menos 30 cuadrangulares y 30 bases robadas.

Antes del choque del miércoles contra los Padres de San Diego, Lindor acumulaba 27 jonrones y 30 robos, quedando a solo tres vuelacercas de la marca. Ya en 2023 logró un 31-31, mientras que el año pasado se quedó corto por una estafa, cerrando con 33-29.

Francisco Lindor ( Nick Wass )

En ese mismo equipo, su compañero y cerrador Edwin “Sugar” Díaz persigue otro hito personal: llegar a su quinta temporada con al menos 30 juegos salvados. Actualmente, suma 26, a solo cuatro de la cifra.

El naguabeño también registra 85 ponches, superando los 84 que consiguió en 2024.

Edwin "Sugar" Díaz ( Ramon "Tonito" Zayas )

Carlos Correa, de otro lado, ya suma 141 imparables entre los Twins de Minnesota y su regreso con los Astros de Houston, lo que representa su cuarta campaña con al menos 140 hits.

Asimismo, alcanzó los 26 dobles, su quinta temporada con 25 o más batazos de dos bases.

Carlos Correa ( Michael Wyke )

De otro lado, el derecho José Berríos, de los Blue Jays de Toronto, no podrá repetir su mejor campaña en cuanto a victorias, cuando en 2024 alcanzó 16 en 192.1 entradas lanzadas.

Este año acumula nueve triunfos en 164 episodios y, de paso, se encamina a completar su sexta temporada permitiendo más de 80 carreras. Ya tiene en su récord 83, cuatro más que las 79 que toleró el año pasado.

José Berríos ( Kareem Elgazzar )

Con los Tigers de Detroit, Javier Báez ha mostrado cierta mejoría respecto a sus tres temporadas previas, aunque sus estadísticas siguen marcadas por los ponches. Con 103 abanicados supera sus 100 imparables conectados.

En 2016 y 2018 logró más hits que ponches en una campaña.

Javier Báez ( Paul Sancya )

Por su parte, el maunabeño Heliot Ramos continúa afianzándose como pieza de los Giants de San Francisco. En su primera temporada completa en 2024 conectó 22 jonrones. Este año suma 17 cuadrangulares, quedando a cinco de igualar esa marca personal.