Un grupo del equipo de Puerto Rico liderado por el dirigente Yadier Molna partió esta mañana hacia Florida para reunirse allá con el resto de la selección e inciar rápidamente la preparación hacía el Clásico Mundial de Béisbol donde Puerto Rico verá acción este próximo sábado.

El grupo se compone de personal atlético, como el jaridnero Johnewshwy Fargas, técnico como Molina y el coach Juan ‘Igor’ González, administrativo como el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, y profesional como el fisiterapeuta José Cruz.

En el mismo vuelo partió el gobernador Pedro Piuerluisi junto a su equipo de trabajo, en el que estaba el secretario de estado, Omar Marrero y el director de la Companía de Turismo, Carlos Mercado.

El dirigente dijo que salen listos para regresar con el trofeo de campeonato que les ha evadido en las últimas dos ediciones.

“Estamos listos, preparados, enfocados, esperando tener salud para completar la meta”, dijo Molina.

El equipo se reúne este lunes en un hotel en la ciudad de Fort Myers, donde se hospedará para hacer allí su base de entrenamientos. La primera práctica del equipo es el martes. El miércoles fogueará ante los Red Sox de Boston.

“Estoy loco por verles las caras a los muchachos, saludarlos y compartir en el hotel. Ya mañana, antes de la práctica, tenemos una reunión con los jugadores. Allí se dice lo básico, en cuestión de que los muchachos te conozcan un poco más desde este lado de coach. Muchos me conocen, pero hay otros que no me conocen. Es una reunión corta”, dijo Molina.

Efraín Williams, de personal administrativo del equipo, dijo que algunos jugadores ya están hospedados en Fort Myers previo al lunes. La gran mayoría de ellos llegarán a la mencionada ciudad procedentes desde sus campamentos de primavera de las Grandes Ligas.

Mientras, el presidente federativo dijo que finalmente inicia el viaje para el equipo que tanto han trabajado para darle forma de una manera competitiva.

“Vamos por nuestra meta, que es alcanzar la medalla de oro que todo el mundo quiere. Fue un trabajo arduo. Mucha gente cree que fue fácil. Tuvimos que batallar. En honor al País, vamos a representarlo dígnamente”,dijo.