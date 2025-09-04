La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) suspendió la participación del Equipo Nacional Femenino en el torneo Premundial programado a celebrarse este mes de septiembre, en Venezuela.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, la determinación se tomó luego de recibir la recomendación del Departamento de Estado de Puerto Rico y de la secretaria, Rosachely Rivera Santana, quienes advirtieron sobre los riesgos de viajar al país sudamericano en medio de las tensiones diplomáticas actuales entre Estados Unidos y Venezuela. A ello se suma el aviso oficial del propio gobierno estadounidense, que exhorta a sus ciudadanos a no viajar a territorio venezolano.

PUBLICIDAD

“Lamentamos tener que tomar esta decisión, pero entendemos que es la más responsable y sensata para proteger la seguridad de nuestras jugadoras y de todo el personal del Equipo Nacional Femenino”, indicó el doctor José Daniel Quiles, presidente de la FBPR, en declaraciones escritas.

Quiles reconoció el esfuerzo y compromiso de las integrantes del conjunto femenino y de su cuerpo técnico, quienes han estado practicando y preparándose intensamente durante los pasados meses con miras a este importante torneo internacional.

“Queremos agradecer a nuestras jugadoras y al ‘staff’ de entrenadores por el empeño demostrado en esta etapa de preparación. Puerto Rico seguirá buscando alternativas para garantizar que nuestro Equipo Femenino pueda tener participación en escenarios internacionales y continúe representando dignamente a nuestra Isla”, añadió el presidente federativo.

La decisión fue notificada a la presidenta de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol de las Américas (WBSC Américas, en inglés), Aracelis León, quien agradeció las gestiones realizadas por la FBPR para participar en el evento.