Miami. El entrenador venezolano Omar López fue más allá del límite para ayudar a su nación a ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

Los clubes de las Grandes Ligas suelen imponer restricciones a los entrenadores de las selecciones nacionales a la hora de utilizar a sus lanzadores en el CMB. Una de las claves para López y Venezuela en el partido de campeonato del martes por la noche fue que convenció a algunos ejecutivos de equipos de la MLB para que abandonaran sus limitaciones iniciales. El entrenador estadounidense Mark DeRosa aceptó tales restricciones.

Eso permitió a López lanzar al cerrador de los Cubs de Chicago, Daniel Palencia, por segunda noche consecutiva y tercera vez en cuatro días. Palencia retiró a tres bateadores seguidos para sellar la victoria por 3-2.

PUBLICIDAD

"Una organización llamó a decirme que si X lanzador lanza inning, no puede lanzar en dos días. Mi respuesta fue: 'lo lamento mucho, me estás llamando muy tarde'". - Omar López dijo esto en rueda de prensa antes del juego del sábado. #WBC | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/PIodW9Ewq4 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) March 8, 2026

“Me desperté esta mañana con tres mensajes de texto de diferentes organizaciones intentando no lanzar a los chicos uno detrás de otro”, dijo López antes del partido. “Uno de mis puntos fuertes es hablar, y envié mi texto de vuelta luchando por mis chicos y luego fijé una llamada telefónica con todo el mundo. Cuando hablas y llegas a un acuerdo, lo negocias, todo va a ir bien”.

López se relajó un poco tras el vaivén.

“Tengo a mis chicos esta noche para ir de espaldas si lo necesito, y eso es lo más importante”, dijo.

DeRosa no utilizó a Mason Miller, quizás el mejor relevista del béisbol, porque prometió a los Padres de San Diego que lanzaría al derecho de 27 años sólo en una situación de salvamento. Miller tuvo el lunes libre después de lanzar 22 lanzamientos en la novena entrada de la victoria por 2-1 del domingo sobre la República Dominicana, cuando su bola rápida promedió 101 mph.

Después de que el jonrón de dos carreras de Bryce Harper empatara el marcador 2-2 en el octavo contra Venezuela, DeRosa dio entrada a Garrett Whitlock, de Boston, para comenzar el noveno. Whitlock hizo caminar a Luis Arraez, y el corredor emergente Javier Sanoja robó la segunda. Sanoja llegó a casa cuando Eugenio Suárez bateó un doble al jardín central izquierdo en un cambio de cuenta completa.

Over 30 years in professional baseball



Let it out, Omar Lopez 🥹 pic.twitter.com/CIOnh6UYSi — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) March 18, 2026

“Honrando a los Padres”, dijo DeRosa sobre la ausencia de Miller. “Si hubiéramos tomado la delantera, él iba a entrar, pero no iba a traerlo a un juego empatado”.

PUBLICIDAD

Con Estados Unidos como equipo local y bateando en último lugar, no hubo posibilidad de salvar la situación una vez que el partido entró empatado en la novena entrada.

“Quería honrar el hecho de que había una situación allí donde, si estaba empatado, íbamos a utilizar Whitlock”, dijo DeRosa. “Habíamos hablado con los Red Sox sobre eso. Y si teníamos la ventaja, íbamos a usar a Mason”.

Palencia, un diestro de 26 años, realizó 13 lanzamientos en un noveno perfecto para cerrar la victoria por 8-6 del sábado sobre Japón en cuartos de final, ponchando a dos y terminando el partido al retirar a Shohei Ohtani en un popup.

El domingo realizó 15 lanzamientos más en la parte alta de la novena (1-2-3), que cerró la victoria por 4-2 sobre Italia.

Contra Estados Unidos, sólo necesitó 11 lanzamientos, lo que elevó a 39 su total en tres partidos. Palencia ponchó a Kyle Schwarber con una bola rápida de 98,5 mph, indujo un popup del bateador emergente Gunnar Henderson y voló una bola rápida de 99,7 mph de Roman Anthony para un strikeout ganador del título.

La velocidad media de la bola rápida de Palencia contra Estados Unidos fue de 98.1 mph, inferior a la de 99.3 mph contra Italia y 98.8 mph contra Japón, pero fue suficiente.

Lanzó 30 bolas rápidas en los tres partidos, siete deslizantes y dos separadas, con un total de 26 strikes y 13 bolas.

“Con esa bola rápida no es fácil tener un buen control, pero eso lo entreno con mis entrenadores en Venezuela”, dijo durante el torneo. “Entrené como un velocista porque aprendí que se trata de la velocidad, de la capacidad del músculo para moverse”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.