California. La NBA probará su cuarto formato del Juego de Estrellas en cuatro años este fin de semana, mientras intenta una vez más responder a una de las grandes preguntas existenciales del baloncesto profesional.

¿Cómo se logra que tanto los jugadores como los aficionados se interesen por este espectáculo de mitad de temporada?

El plan más reciente parece el más prometedor hasta ahora, al menos según personas como Victor Wembanyama, que todavía creen que este partido debería importar.

Un equipo de astros veteranos estadounidenses, un conjunto de compatriotas más jóvenes y una tercera escuadra que representa al resto del mundo disputarán este domingo un torneo basado en partidos de 12 minutos, todos contra todos. Los dos mejores equipos chocarán de nuevo en la final.

PUBLICIDAD

Es algo audaz y diferente pero, ¿hará que las estrellas se esfuercen más en estos partidos de exhibición, parecidos a encuentros informales y recreativos, durante las últimas dos décadas? ¿Y este esquema atraerá a televidentes estadounidense que ya están en un ánimo nacionalista tras ver los Juegos Olímpicos de Invierno?

“Creo que definitivamente esto tiene una oportunidad, y la razón es simple en mi opinión. Hemos visto que muchos de los mejores jugadores han sido extranjeros cada vez con mayor frecuencia, así que hay cierto orgullo de ese lado”, opinó el francés Wembanyama. “Supongo que también hay cierto orgullo del lado estadounidense, lo cual es normal. Así que creo que cualquier cosa que se acerque más a representar a un país despierta el orgullo”.

Otros no están tan seguros, para decirlo sin rodeos.

“Con los equipos divididos, en realidad no sabes con quién estás jugando ni cuál es el marcador”, se quejó Kawhi Leonard. “Preferiría que simplemente fuera Este contra Oeste, salir ahí a competir y ver cuál es el resultado. No creo que un formato pueda hacer que compitas”.

Con una sonrisa burlona, el dominicano Anthony Edwards dijo simplemente: “Sí, a estas alturas es lo que hay”.

Este nuevo concepto debutará en la arena más nueva de la NBA: el Intuit Dome, recinto futurista de $2,000 millones inaugurado en 2024 por Steve Ballmer, propietario de los Clippers de Los Ángeles. El sábado del Juego de Estrellas incluyó la tercera victoria de Damian Lillard en su carrera en la competición de Triples, seguida por el triunfo de Keshad Johnson de Miami en el Concurso de Clavadas.

PUBLICIDAD

Mientras los jugadores disfrutaban de un fin de semana bienvenido bajo el sol del sur de California, la liga se muestra optimista de que también ofrecerán un producto más entretenido el domingo.

“He charlado con nuestros muchachos... y vienen a jugar. Van a marcar el tono. Lo sé con certeza, y sé que el grupo que tenemos es un grupo de competidores”, recalcó J.B. Bickerstaff, de Detroit, quien dirigirá al equipo estadounidense más joven. “Así que creo que el nuevo formato va a ayudar. Va a elevar el nivel de competencia y a poner algo de orgullo en el partido, y entonces verán a las estrellas que están aquí siendo la mejor versión de sí mismas”.

El equipo de estadounidenses más jóvenes se llama las “Estrellas” y el de los jugadores mayores es “Barras”, ambos en alusión a la bandera nacional. Pero las bajas por lesión han diezmado las alineaciones.

El equipo del Resto del Mundo tiene una alineación poderosa con Wembanyama, el esloveno Luka Doncic y el serbio Nikola Jokic, pero también incluye a Norman Powell, un californiano nacido y criado en el estado que juega internacionalmente por Jamaica, y a Towns, originario de Nueva Jersey, que representa a la República Dominicana, el país de su madre fallecida en la pandemia.

La NBA ha cambiado repetidamente el formato de su Juego de Estrellas en la última década, ante un interés menguante tanto de las audiencias televisivas como de los propios jugadores. La NBA abandonó en 2018 la histórica batalla de conferencias Este vs. Oeste para permitir que un par de capitanes eligieran sus equipos durante seis temporadas, solo para volver al formato Este vs. Oeste por un año.

En 2025, realizó un torneo de cuatro equipos en San Francisco.