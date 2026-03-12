Houston. Un día después de que su mánager proclamó originalmente que Estados Unidos se había clasificado, el equipo selló efectivamente su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Los estadounidenses recibieron la ayuda que necesitaban de Italia y pudieron empezar a relajarse a partir de las entradas intermedias de un juego en que ni siquiera participaban. Italia arrolló a México por 9-1 la noche del miércoles, lo que les dio a los Azzurri el primer puesto del Grupo B y aseguró el avance de los estadounidenses como el equipo que terminó en segundo lugar.

Vinnie Pasquantino protagonizó el primer juego de tres jonrones en la historia del Clásico Mundial para encabezar la victoria de los italianos. El jugador de los Reales de Kansas City tuvo un mensaje para los estadounidenses.

“De nada, Estados Unidos”, señaló. “Estábamos pensando en ustedes allá en su hotel. Estábamos pensando en ustedes. Así que me alegra que pudieran unirse a nosotros en la fiesta”.

Italia venció a Estados Unidos por 8-6 la noche anterior. Ello convirtió a los estadounidenses en meros espectadores mientras esperaban evitar la eliminación.

Los italianos -con un roster repleto de estadounidenses de ascendencia italiana- terminaron con un registro de 4-0, mientras que Estados Unidos quedó 3-1.

México (2-2), que perdió ante Estados Unidos, quedó eliminado del Clásico y quedó sin posibilidad alguna de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los estadounidenses se quedarán en Houston para enfrentarse el viernes a Canadá, que avanzó más allá de la primera ronda por primera vez. Italia jugará contra Puerto Rico en el otro duelo de cuartos de final en Daikin Park el sábado.

Estados Unidos, con un roster lleno de estrellas, también venció a Gran Bretaña y Brasil en la fase de grupos.

Tras la derrota ante Italia, el mánager de Estados Unidos, Mark DeRosa, respondió preguntas sobre si pensaba que su equipo ya había asegurado un lugar en los cuartos de final con la victoria del lunes por la noche sobre México. Había hecho comentarios en ese sentido durante una aparición televisiva a la mañana siguiente.

“Mucho respeto por Italia -es raro- queremos ganar este juego aunque ya tengamos asegurado el pase a los cuartos de final, porque México juega contra Italia en realidad mañana”, comentó en esa entrevista. “Así que, por como queda el calendario, éste es un juego importante para nosotros”.

DeRosa señaló que se expresó mal en esa entrevista y que no creía que el equipo ya hubiera asegurado el pase.

Ahora que los estadounidenses están en los cuartos de final, saben que necesitan ganar para avanzar a Miami.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.