Filadefia. Una demanda presentada el viernes culpa a los propietarios y a otras personas relacionadas con un complejo turístico de Costa Rica de la muerte por dióxido de carbono del hijo adolescente del exjardinero de los New York Yankees, Brett M. Gardner, el año pasado.

Gardner y otros familiares presentaron una demanda por negligencia y homicidio culposo ante un tribunal federal de Filadelfia por la muerte en marzo de 2025 de Miller Gardner, de 14 años, en el Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort de la playa de Manuel Antonio, situada en el Pacífico Central de Costa Rica.

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Entre los acusados figuran los propietarios y gestores del complejo, David Callan y R. Scott Williams, así como Hawk Opportunity Fund LP, una empresa de capital riesgo con sede en Newtown (Pensilvania). El viernes se dejaron mensajes en busca de comentarios en empresas vinculadas al fondo y a los dos hombres.

Los Gardner estaban de vacaciones en familia cuando Miller Gardner murió y Brett Gardner y otras personas enfermaron. Las autoridades costarricenses culparon a la intoxicación por monóxido de carbono.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial de ese país, dijo que el año pasado las pruebas mostraron que Miller Gardner tenía altos niveles de carboxihemoglobina, un compuesto que se genera cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina en la sangre.

La demanda alega que la sala de máquinas no estaba correctamente ventilada y que el monóxido de carbono que desprendía causó la muerte de Miller Gardner y lesiones a sus familiares.

Brett Gardner fue reclutado por los Yankees en 2005 y pasó toda su carrera deportiva en la organización. Bateó .256 con 139 jonrones, 578 carreras impulsadas, 274 robos y 73 triples en 14 temporadas, de 2008 a 2021.