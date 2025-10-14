El expelotero de Grandes Liga y exdirigente de la Selección Nacional, Santos Alomar, padre de los hermanos Sandy y Roberto Alomar, falleció en la mañana de este lunes a sus 81 años.

La información fue confirmada a Primera Hora por el historiador y amigo de la familia Jossie Alvarado.

Santos Alomar y Judith Clemente, sobrina de Roberto Clemente, durante el velatorio del expresidente de la Federación de Béisbol y del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Osvaldo Gil. ( Carlos Giusti/Staff )

“El mundo del béisbol está bien herido. Se nos fue el Conde”, dijo compungido Alvarado a este diario.

Según el informe de la Policía, Alomar, Conde se encontraba en un puesto rodante de venta de billetes de la Lotería cuando se sentó en una silla y de momento se sintió mal, falleciendo en el acto.

Al lugar se personó el Dr Pedro Ortiz, quien confirmó la ausencia de signos vitales.

La Funeraria La Monserrate se hizo cargo del occiso.

Se desconocen aún detalles sobre los actos fúnebres.

Santos Alomar Conde, al centro, junto a sus hijo Sandy (izquierda) y Roberto Alomar. ( timothy garrity )

Lamentan su partida

De inmediato, distintas figuras y organizaciones del béisobl reaccionaron a su deceso.

“Que descanses en Paz quien fuera como un padre para mi y mentor del beisbol desde mis inicios, Santos Alomar Conde. Triste por demás”, escribió el expelotero de las Mayores, Carlos Baerga.

“Santos Alomar Conde nos enseñó que la pizarra no es para los fanáticos, es para los jugadores. Todo lo que sale ahí nos ayuda a tomar decisiones en el juego. ¡Descansa en Paz!”, compartió, por su parte, el dirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora.

Mientras, la organización de los Criollos de Caguas, así como la Federación de Béisbol de Puerto Rico también expresaron su pesar por la partida del expelotero y exdirigente.

Alomar, padre, debutó en las Grandes Ligas en 1964 con los entonces braves de Milwaukee. Luego jugó para los Braves de Atlanta, Mets de Nueva York, White Sox de Chicago, Ángels de California, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas.

Como coach en las Grandes Ligas, trabajó para los Cubs de Chicago, Rockies de Colorado, Padres de San Diego y Mets de Nueva York.

También dirigió en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y en el 2003 fue el dirigente del primer Equipo Nacional con peloteros profesionales en una competencia avalada por la federación internacional, en torneo que se celebró en Panamá.