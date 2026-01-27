Una de cal y otra de arena.

A menos de una hora de que se reportara hoy que Carlos Correa no podrá jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) ha logrado confirmar la participación del jugador Willi Castro para el evento.

Castro, un jugador multifacético que esta semana firmó un contrato por dos temporadas y $12.5 millones con los Rockies de Colorado, formará parte del roster final que será sometido el 3 de febrero a Major League Baseball (MLB).

Willi Castro con #LosNuestros🇵🇷 en el #WorldBaseballClassic



“Sumamente agradecido con la Federación de Béisbol y Puerto Rico por darme la oportunidad de representar en el Clásico Mundial. Esto es algo demasiado importante para mí y espero poder aprovechar al máximo la ocasión”. pic.twitter.com/yVGcE29uMg — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) January 27, 2026

El anuncio de su inclusión estaba avisado desde temprano en el día, aunque sin que su nombre fuera adelantado. El anuncio de la baja de Correa, por su parte, fue reportado por The Athletic alrededor de las 3:00 de la tarde de hoy.

PUBLICIDAD

Castro se une por primera vez al equipo de Puerto Rico en el máximo escenario del béisbol internacional. El pelotero, reconocido por su versatilidad defensiva tanto en el cuadro interior como en los jardines, aportará profundidad y flexibilidad al roster de Puerto Rico de cara al torneo.

“Estoy sumamente agradecido con la Federación de Béisbol y todo Puerto Rico por darme la oportunidad de representar en el Clásico Mundial. Esto es algo demasiado importante para mí y espero poder aprovechar al máximo la ocasión”, dijo Castro, de 28 años.

Nacido en Puerto Rico, de padres dominicanos, Castro cuenta con siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, donde se ha destacado por su capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones. Su capacidad de jugar defensa en el cuadro interior y los bosques lo hace un claro sustituto de Kike Hernández, quien no podrá jugar debido a una operación a la que se sometió al finalizar la pasada temporada.