Los Yankees de Nueva York evitaron el arbitraje salarial el jueves al alcanzar acuerdos por un año con todos sus jugadores elegibles restantes, destacando entre ellos el del relevista boricua Fernando Cruz, quien se encontraba en su primer año de elegibilidad al proceso.

Cruz pactó por $1.4 millones, asegurando estabilidad contractual tras una temporada que le permitió ganarse un lugar en los planes del club. El acuerdo del derecho puertorriqueño fue uno de varios anunciados por la organización, que también incluyeron al cerrador David Bednar, el lanzador Jake Bird, el utility José Caballero, el relevista Camilo Doval, el derecho Luis Gil y el campocorto Anthony Volpe.

The Yankees have agreed to terms with RHP David Bednar, RHP Jake Bird, INF/OF José Caballero, INF Jazz Chisholm Jr., RHP Fernando Cruz, RHP Camilo Doval, RHP Luis Gil and INF Anthony Volpe on one-year contracts, thus avoiding arbitration. — New York Yankees (@Yankees) January 9, 2026

Otro pacto relevante fue el del intermedista Jazz Chisholm Jr., quien recibirá $10.2 millones, un aumento significativo en lo que será su última temporada antes de una posible agencia libre. Chisholm indicó a finales del año pasado que estaría dispuesto a dialogar sobre una extensión, aunque no se han reportado avances sustanciales.

Para Cruz, el contrato es su primero en el renglón superior del millón de dólares. El derecho recién completó su cuarta temporada en las Mayores, la que fue su primera con los Yankees, el equipo de sus sueños cuando niño. Así sigue construyendo sobre la brillante historia tras alcanzar las Mayores en el 2022, a los 32 años, y luego de haber pasado un periodo fuera del béisbol organizado, prácticamente descartado, pero que reconstruyó su juego jugando en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y en la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico.