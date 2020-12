Hace dos meses, Blake Snell fue sacado del montículo con una blanqueada de dos hits en el último juego de la Serie Mundial.

Ahora, los Rays de Tampa Bay están listos para enviarlo fuera de la ciudad.

Los Padres de San Diego están cerca de completar un gran intercambio para adquirir a Snell de manos de los campeones defensores de la Liga Americana. Los equipos tienen un acuerdo vigente y se le dijo al lanzador estrella que sería enviado a los Padres, sujeto a la revisión de los registros médicos, según una persona familiarizada con el trato. La persona habló con The Associated Press el domingo por la noche bajo condición de anonimato porque no se había hecho ningún anuncio.

Según The Athletic y ESPN, los Rays recibirían al lanzador Luis Patiño de 21 años, al receptor Francisco Mejía, al prospecto lanzador Cole Wilcox y al prospecto receptor Blake Hunt a cambio. The Athletic fue el primero en informar que los jugadores se dirigían de San Diego a Tampa Bay si se concreta el intercambio.

Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2018, tuvo foja de 4-2 con efectividad de 3.24 en 11 aperturas durante la temporada 2020 acortada por la pandemia. Tuvo 63 ponches en 50 entradas.

Asimismo, registró marca de 2-2 en los playoffs de la Liga Americana, luego acumuló 18 ponches en 10 entradas y acumuló una efectividad de 2.70 durante la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

En el sexto juego de esa final, el manager de los Rays, Kevin Cash, decidió sacarlo y poner en su lugar al relevista Nick Anderson después de realizar 73 lanzamientos en 5 1/3 entradas dominantes, en una jugada muy criticada que tuvo como resultado que los Dodgers de Los Ángeles se recuperaran para conseguir una victoria por 3-1 y coronarse en la Serie Mundial.

“No pasa un día en el que no reflexione sobre ello”, dijo Cash el mes pasado después de ganar el premio al Dirigente del Año de la Liga Americana.

“Esa decisión no reflejó mi confianza en Blake. Fue muy un reflejo de mi confianza en Nick, y eso es (lo) que sentí que, en este momento, era la mejor oportunidad para nosotros de ganar el juego”.

A Snell le restan tres años y $39 millones del contrato de $50 millones y cinco años que firmó con los Rays en marzo de 2019. Le deben $10.5 millones el próximo año, $12.5 millones en 2022 y $16 millones en 2023.

El zurdo de 28 años aportaría a unos Padres en ascenso un as consolidado al frente de la rotación en un momento en que el equipo busca alcanzar a los Dodgers en la División Oeste de la Nacional.

Snell tiene foja de 42-30 y efectividad de 3.24 en 108 aperturas en Grandes Ligas a lo largo de cinco temporadas. Suma 648 ponches en 556 innings.

En la postemporada, tiene marca de 2-3 y efectividad de 2.83 en nueve partidos (siete aperturas) con 44 ponches en 35 entradas.