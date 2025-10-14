El destacado exjugador de Grandes Ligas y experimentado mentor Juan “Igor” González será el dirigente del Equipo Nacional adulto masculino que representará a Puerto Rico en la primera edición de la Copa América de Béisbol, a celebrarse del 13 al 22 de noviembre.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), doctor José Daniel Quiles.

González, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, ha estado al frente del equipo adulto masculino y Sub 23 en múltiples eventos internacionales. Ha conquistado medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la Copa del Caribe 2022. Además, una histórica medalla de plata en la Copa Mundial Sub 23 de 2024.

Fue parte del cuerpo técnico del Equipo Nacional en las ediciones 2017 y 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, y formará parte nuevamente del cuerpo técnico para la edición de 2026.

En el béisbol local, ha sido campeón con los Grises de Humacao (2021) y los Toritos de Cayey (2022) en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Puerto Rico, actualmente cuarto en el ranking de América, integrará el Grupo B junto a Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina. Su debut será el 13 de noviembre frente a Argentina en el Estadio Mariano Rivera, en Panamá.

La Copa América reunirá a las 12 mejores selecciones del continente y servirá como clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Además, otorgará 500 puntos para el ranking mundial WBSC.