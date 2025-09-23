El reconocido exjugador de Grandes Ligas y destacado mentor, Juan “Igor” González, repetirá al mando del Equipo Nacional Sub 23 en el torneo Premundial 2025, informó el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), doctor José Daniel Quiles.

Puerto Rico buscará la clasificación al Mundial Sub 23 en el Campeonato Panamericano de la categoría, que se celebrará del 28 de septiembre al 4 de octubre en Panamá.

Bajo la dirección de González, el conjunto boricua conquistó en 2024 su primera medalla de plata en la Copa Mundial Sub 23.

En el clasificatorio, González estará acompañado en el cuerpo técnico por Eduardo Núñez como coach de banca, Dennis Pérez en la tercera base, Eddie González en la primera base, Ramesis Rosa a cargo de los lanzadores y Josué Montañez en el bullpen.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana ha dirigido al combinado Sub 23 en dos clasificatorios y dos Mundiales. Como jugador, González militó durante 17 temporadas en las Mayores. En su faceta de dirigente, acumula medallas de oro con Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la Copa del Caribe 2022.

También fue parte del cuerpo técnico del equipo nacional en las ediciones 2017 y 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, y será uno de los coaches de bateo para la edición de 2026. En el béisbol local, logró campeonatos en la Liga de Béisbol Superior Doble A con los Grises de Humacao en 2021 y con los Toritos de Cayey en 2022.