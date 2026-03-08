Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

El campeón defensor Japón remontó un 1-0 en contra para vencer el domingo 4-3 a Australia, impulsado por un jonrón de dos carreras en la séptima entrada y dos outs de Masataka Yoshida en el Clásico Mundial.

Japón añadió dos carreras de seguridad en la octava. Ukyo Shuto anotó con el doble de Teruaki Sato y Sosuke Genda llegó al plato cuando Ky Hampton otorgó una base por bolas con las bases llenas.

Alex Hall acercó a Australia con un jonrón en la novena, y Rixon Wingrove conectó otro en el siguiente turno al bate para poner el marcador 4-3.

Japón ya tenía garantizado el pase a los cuartos de final, pero la victoria le aseguró terminar primero del Grupo C antes de que cerrar sus actividades de la primera pase el martes ante la República Checa.

Australia puede asegurar el otro boleto a cuartos de final del grupo si supera el lunes a Corea del Sur.

El pitcheo australiano mantuvo a raya a Japón durante todo el juego hasta que Yoshida castigó con un jonrón al jardín derecho a Jon Kennedy, el quinto lanzador de Australia de la noche.

Kennedy cargó con la derrota. La victoria fue para Chihiro Sumida, con salvamento de Taisei Ota.

Japón había anotado todas sus carreras salvo una en los dos primeros juegos del torneo mediante cuadrangulares.

Australia anotó en la sexta debido al descuidado juego de Japón. Aaron Whitefield conectó un doble antes de robarse la tercera base, y anotar por un error en el tiro del receptor japonés Kenya Wakatsuki.

Japón tuvo su mejor oportunidad en la cuarta, al llenar las bases con dos outs y Shohei Ohtani en el plato. Sin embargo, la amenaza terminó cuando Shugo Maki fue sorprendido fuera de la segunda base por el receptor australiano Robbie Perkins, con Ohtani de pie en la caja de bateo.

Aunque Japón solo conectó cinco hits, recibió 12 bases por bolas del pitcheo australiano.

Taiwán vence 5-4 en la décima a Corea del Sur

Más temprano, Taiwán derrotó 5-4 en la décima a Corea del Sur. Chieh-Hsien Chen —quien comenzó como corredor designado— anotó la carrera de la victoria en la parte alta del inning gracias a un toque de sacrificio de Kun-Yu Chiang.

Taiwán mejoró a 2-2 y ya completó su participación en el Grupo C. Corea del Sur tiene marca de 1-2 y termina su participación el lunes contra Australia, que ya venció a Taiwán.

Taiwán conectó tres vuelaceras en el juego, pero al final fue el juego pequeño el que lo salvó.

Yu Chang pegó un jonrón solitario en la primera entrada y Tsung-Che Cheng conectó otro en la segunda, mientras Stuart Fairchild le dio a Taiwán ventaja de 4-3 con un cuadrangular de dos carreras en la octava. Fue el segundo jonrón de Fairchild en el torneo. El otro fue un grand slam contra la República Checa.

“Ese fue uno de los juegos más divertidos que he jugado en toda mi vida”, exclamó Fairchild, jardinero de los Guardianes de Cleveland que está jugando porque su madre es de Taiwán.

El jonrón de Fairchild parecía que podría ser suficiente, pero no del todo.

Corea del Sur reaccionó, como lo hizo varias veces a lo largo del juego, e igualó 4-4 en la parte baja de la octava con un doble de Do Yeong Kim, con Hyeseong Kim anotando.

Corea del Sur estuvo cerca de anotar la carrera del empate en la parte baja de la décima, pero Ju Won Kim fue eliminado en una jugada apretada en el plato. Una repetición mostró el out.

Yi Chang se llevó la victoria por Taiwán y Jyun-Yue Tseng se acreditó el salvamento. La derrota fue para Woo-Suk-Go.