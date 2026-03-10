Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Japón, defensor del título, derrotó el martes a la República Checa por 9-0 en el último partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol disputado en el Tokyo Dome.

A pesar del resultado, no fue fácil para Japón, que terminó 4-0 la liguilla. Las checas, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2025, terminaron 0-4.

Japón, que se mantuvo sin anotar en siete entradas, anotó nueve en la octava. Teruaki Sato anotó gracias a un doblete de Kenya Wakatsuki y a un error de lanzamiento del jardinero derecho checo William Escala. Ukyo Shuto añadió un jonrón de tres carreras y Munetaka Murakami coronó la entrada con un grand slam.

Los lanzadores checos hicieron el trabajo la mayor parte de la noche, mientras Japón daba descanso a Shohei Ohtani para prepararse para los cuartos de final en Estados Unidos.

El abridor checo Ondrej Satoria -pronunciado Andre- mantuvo a Japón sin goles en 4 2/3 entradas y muy incómodo con su material suave, casi todo en el rango de 68-75 mph. Su bola rápida apenas alcanza las 80.

Dispersó seis hits y ponchó a tres en 67 lanzamientos.

Su sustituto, Michael Kovala, mantuvo a Japón sin goles en el séptimo, pero tropezó en el octavo y se llevó la derrota. La victoria fue para Yumeto Kanemaru.

Satoria es famoso en Japón. Ponchó a Shohei Ohtani en tres lanzamientos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 en Tokio, pero esta vez falló ante Ohtani.

Japón ya se había asegurado el pase a cuartos de final, por lo que Ohtani descansó y no pudo enfrentarse a Satoria.

“Estoy triste”, dijo Satoria antes del partido, sabiendo que Ohtani estaba fuera de la alineación. “Creo que muchos aficionados también están tristes. Tal vez esté descansando para el largo viaje a Miami”.

Todos los jugadores checos tienen un trabajo. Satoria, que se retira de la selección, es electricista, y el seleccionador Pavel Chadim -es decir, el Dr. Chadim- es neurólogo.

Chadim se puso la medalla de bronce del Campeonato de Europa de 2025 en una entrevista para dejar claro su punto de vista.

“Tengo esta medalla porque quiero demostrar a algunas personas del mundo que no somos turistas del béisbol”, dijo Chadim. “Hacemos béisbol como profesionales. No queremos excusas. Jugamos como profesionales en el campo”.

Eso funcionó durante siete entradas.

