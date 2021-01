El cotizado prospecto de los Medias Rojas de Boston e integrante de los máximos campeones Criollos de Caguas, Jarren Durán, fue escogido Jugador Más Valioso de la serie final 2020-21 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc).

En la barrida de la serie ante los Indios de Mayagüez, conectó cinco hits en 15 turnos oficiales con par de cuadrangulares, dos dobletes, seis carreras empujadas, seis anotadas y tres bases por bolas.

Los dos jonrones fueron claves en las últimas dos victorias de los Criollos. Además, anotó la carrera del empate en la novena entrada del cuarto juego de la serie.

“Me quedo sin palabras, no tenía idea de que me habían elegido para el MVP. Lo más importante para mí era llevarme el campeonato a casa. Me siento honrado de haber sido elegido, había tantos otros muchachos que podrían o deberían haberlo obtenido, pero me siento honrado y bendecido de tener la oportunidad de ser elegido para el MVP”, dijo Durán, de 24 años.

La prestigiosa publicación Baseball America tiene al veloz jardinero central clasificado como el prospecto número 5 de los Medias Rojas en el 2021. Es considerado también el mejor prospecto de guardabosque y el más rápido de la organización.

“Ahora estoy celebrando la victoria y espero que este año pueda formar parte del equipo de Grandes Ligas y también conseguir un campeonato”, destacó.

Durán describió la temporada como una montaña rusa, en la cual se hizo sentir en la parte final del torneo y la postemporada. “Estaba tratando de mostrarles que puedo jugar y al hacerlo, me alejé un poco de quién soy, pero estos muchachos son increíbles y se quedaron conmigo y me mantuvieron confiado y orgulloso de mi juego y finalmente pude volver a ser yo mismo”, expresó Durán.

“Muchas gracias a todos, el personal, los entrenadores, gerencia, equipo de medios, equipo de campo, equipo de vídeo, todos, fue un esfuerzo de equipo y estoy agradecido por tener un equipo tan increíble y ahora son mi familia”, añadió.