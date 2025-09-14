Jazz Chisholm Jr. se coloca a un jonrón del club 30-30 y los Yankees aseguran serie en Boston
El intermedista conectó su cuadrangular número 29 de la temporada frente a los Red Sox.
Boston. Max Fried logró el sábado su decimaséptima victoria, liderando las Grandes Ligas, y Jazz Chisholm Jr. consiguió tres hits, incluyendo un jonrón solitario que lo acercó al club 30-30, para liderar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 5-3 sobre los Red Sox de Boston.
Jazz Chisholm Jr. gives the @Yankees a 4-run lead with his 29th blast of the year 💥 pic.twitter.com/k0AcXlDqsK— MLB (@MLB) September 13, 2025
Fried (17-5) permitió dos carreras y nueve hits en cinco entradas y un tercio. Lanzó un juego sin carreras antes de que Alex Bregman conectara un cuadrangular con dos outs en el quinto inning.
El mexicoamericano Jarren Duran conectó un jonrón en solitario en el octavo para Boston, pero los Yankees añadieron una más en el noveno contra el cerrador Aroldis Chapman cuando Aaron Judge bateó un sencillo, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado y anotó con un doble de Cody Bellinger.
Cody Bellinger caps off a fantastic at-bat with a HUGE RBI double off the Green Monster 😤 pic.twitter.com/QjuACsMqcw— MLB (@MLB) September 13, 2025
David Bednar lanzó el noveno para su 24º salvamento.
Los Yankees castigaron al dominicano Brayan Bello (11-7) con dos carreras en el primer inning, enviando a ocho hombres al plato y anotando con un elevado de sacrificio de Bellinger y un sencillo dentro del cuadro de Chisholm.
Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 3-1. El panameño José Caballero de 4-1.