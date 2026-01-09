El jardinero Johnathan Rodríguez, de los Gigantes de Carolina, y el dirigente Andy González, de los Leones de Ponce, han sido reconocidos hoy viernes, respectivamente, como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés)) y el Dirigente del Año de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El anunció fue realizado por “La Pro” a través de sus redes sociales. El organismo hará una ceremonia de premiación oficial este próximo lunes.

Rodríguez, quien también pertenece a los Guardians de Cleveland en las Grandes Ligas, se destacó por liderar la liga invernal boricua en carreras impulsadas con 23. Además, logró nueve extrabases entre siete dobletes, un triple y un cuadrangular, y terminó con promedio de bateo de .265, colocándose entre los diez mejores de la liga.

Su aporte fue clave para que los Gigantes concluyeran la temporada regular en la tercera posición y aseguraran su boleto a la postemporada. Los otros finalistas al premio fueron el jardinero Dalton Guthrie, de los Leones de Ponce, y el antesalista Emmanuel Rivera, de los Indios de Mayagüez.

Por otro lado, el galardón de Dirigente del Año fue otorgado a González por llevar a su equipo a la segunda posición global con récord de 23-17, un notable progreso respecto a la temporada anterior, en la que los Leones finalizaron 18-22 y fueron eliminados en un juego de reto (wild card) ante Caguas. Superó en la votación a Omar López, de los Cangrejeros de Santurce, y a Edwards Guzmán, de los Gigantes.

El dirigente de los Leones de Ponce, Andy González. ( Carlos Rivera Giusti )

La LBPRC había anunciado previamente otros reconocimientos. El jueves se entregaron los premios de Lanzador del Año y Relevista del Año, que correspondieron al importado Ashton Goudeau, de los Indios, y a Andrew Marrero, de los Leones, respectivamente. Por su parte, Shed Long Jr., de los Cangrejeros, fue nombrado Importado del Año, mientras que Eric Torres, de los Leones, recibió la distinción de Novato del Año.

La temporada 2025-26 cerró así con una serie de reconocimientos que destacaron tanto el desempeño individual como el liderazgo que contribuyó al éxito de los equipos en la postemporada. Mientras, esta noche continúan las series semifinales entre los Cangrejeros y Criollos, y entre los Leones y Gigantes. Santurce y Ponce dominan respectivamente sus series por balance de 3-2 y buscarán cerrar las mismas esta noche cuando jueguen como visitantes en Caguas y Carolina.