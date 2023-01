Ya le dicen La Maquina. ¿Cómo le dirán ahora?

José Orlando Berríos ha elevado a niveles superiores de profesionalismo su ya depurada rutina de preparación de pretemporada al agregar a su equipo de trabajo un personal con un resumé impresionante y tecnología que usan atletas que parece que evaden al padre tiempo.

Para muestra de lo que está haciendo Berríos en esta pretemporada basta una cifra: $796,894.16. Esa es la inversión que está haciendo en su cuerpo este año.

“Este año hemos ido más al detalle, bien específico en cuanto a la mecánica de lanzar y a la recuperación del cuerpo”, dijo el bayamonés.

El derecho de los Blue Jays de Toronto, que va este año a su segunda campaña bajo el contrato que firmó con Toronto por siete años y $131 millones, cuenta que ha sumado a su equipo de trabajo un especialista en mecánica y bio movimientos, cuyo nombre se reservó por razones de confidencialidad firmados al momento de la contratación, pero del que contó ha trabajado con leyendas del béisbol como Nolan Ryan a lanzadores de la actualidad como Jacob deGrom. Tambien dijo que esta persona ha trabajado con el estelar jugador de la NFL, Tom Brady.

Por solo mencionar unos pocos detalles de esos atletas, sepa que Ryan es el dueño del récord de más ponchetes (5,714) y no hitters (7) lanzados en las Grandes Ligas, deGrom un dos veces ganador del premio Cy Young y de Brady el quarterback más ganador en la historia del football.

“Esta persona trabaja con atletas de alto nivel”, se limitó a decir sobre la identidad de la persona con la que ha estado trabajando en San Diego. “A base de lo que ha hecho él, su fórmula ha tenido buenos resultados. Es una persona que lleva cerca de 50 años en el béisbol. Lo hemos estudiado. Vimos lo que hace, los resultados que ha tenido con sus atletas y eso nos motivó a ser parte de su plan de trabajo”, dijo al tiempo que uno de sus asistentes, su representante Samuel Zapata, agregó que el experto tiene estudios avanzados en biomecánica, especializado en movimiento de rotación, como lo el movimiento del brazo de un lanzador.

José Orlando Berríos se ve aquí en parte de sus ejercicios de preparación para la temporada. ( Suministrada )

Como dijo Berríos, los trabajos con el experto se limitan a mecánica porque, aunque trabaja fuerte en el gimnasio, su masa y soltura muscular es óptima gracias al volumen de trabajo que ha absorbido pretemporada tras pretemporada. Específicamente, Berríos dijo que el experto le reeduca su movimiento sobre la loma.

Y agregó que el propósito es maximizar la velocidad de los lanzamientos con menos esfuerzo para permitirle tener mejor stuff y mayor estámina.

“Lo que queremos es movernos mejor, reconocer en dónde estamos fallando para ser más consistente con el lugar en donde suelto la recta, curva y cambio. Con los ajustes que hacemos en la mecánica nos va a llevar a ser más fuerte, más estable, duradero, lo que nos va a llevar a tener más velocidad. El punto principal es reconocer los movimientos malos, corregirlo, sentir cuando los haces bien y hacerlos constantemente bien, que es lo que me va a llevar a aumentar mi nivel como lanzador”, dijo.

José Orlando Berríos ( Suministrada )

El lanzador que cumplirá 29 años en mayo detalló que la velocidad de su recta podría aumentar hasta 3 mph sin perder el control para lograr una efectiva localización de los lanzamientos.

También ilustró que se siete “incómodo” con los movimientos nuevos de mecánica porque no está acostumbrado a hacerlo. Pero que espera llegar a la temporada 2023 “cómodo” con el wind up, que no debe ser distinto al que hizo en sus primeras siete temporadas con Minnesota y Toronto.

“Lo que queremos es movernos mejor desde el principio hasta el final para poder ver las millas al lanzar la bola, comenzando desde la posición de mis pies, a cuán nivelado está mi cuerpo antes de comenzar a moverme, a utilizar la gravedad de la loma desde que levanto el pie para que se vea la velocidad. Estamos trabajando en alinearnos, movernos correctamente para lanzar más duro y con más facilidad”, contó.

José Orlando Berríos ha sido apodado como 'La Maquina' por la capacidad que tiene para hacer trabajo físico de preparación. Incluso sus redes llevan el nombre de ese concepto escrito como la La Makina. ( Suministrada )

La velocidad de Berríos estuvo en la pasada temporada entre 94 y 95 millas por hora.

Comparado a pretemporadas anteriores, Berríos dijo que está adelantado en las sesiones de bullpen para llegar a la temporada 2023 que inicia en abril cómodo con los movimientos nuevos y llegar al día 1 con un repertorio mejorado. Incluso trabaja con agregar un segundo cambio de velocidad y two seamer a su repertorio que ya incluyen recta, curva y slider. Sin dudas son elementos que también espera le ayuden a brillar cuando lance por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Por otro lado, Berríos agregó que está trabajando con equipo y dietas que le ayudarán a recuperar el cuerpo entre salidas para estar en óptimas condiciones cada cinco días de lanzar.

Zapata explicó que el lanzador bayamonés incluso ha cambiado su dieta, eliminando algunas proteínas (huevos, por ejemplo) que le provocaban un tipo de inflamación muscular del cual no se percataba y le afectaban su recuperación entre salidas.

También ha adquirido equipo de recuperación para la purificación del oxígeno de cuerpo.

“Como mi nivel va a aumentar, tengo que poner de mi parte e invertir en mí. Añadimos equipo de recuperación, como sauna, la bañera de frío y la Hyberbaric Oxygen Chamber, que es una cápsula en la que te metes y te pones una máscara con un oxígeno limpio que respiras y que filtra tu oxígeno malo, renovando el oxígeno”, dijo sobre tecnología que usa, por ejemplo, el estelar jugador enebeísta LeBron James.

Los cambios Berríos los introduce luego de una temporada del 2022 en la que acumuló balance de 12-7 con 5.23 de ERA. Trabajó en esa campaña en 172 entradas y abanicó a 149 oponentes al tiempo que concedió 45 bases por bolas. Permitió 29 cuadrangulares.

Mientras, en su carrera de siete años acumula marca de 72-54 con 4.24 de ERA, en 1,023.2 entradas lanzadas en 180 juegos (179 aperturas). Ha brindado en ese tiempo 1,006 ponchetes, 311 bases por bolas y concedido 137 cuadrangulares.