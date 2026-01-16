El veterano receptor J.T. Realmuto aceptó un contrato por 45 millones de dólares y 3 años para quedarse con los Phillies de Filadelfia, según informó a The Associated Press el viernes una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado.

Realmuto puede ganar 5 millones de dólares adicionales anuales en bonos, añadió.

Tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, Realmuto tomó su decisión un mes después de que el bateador designado Kyle Schwarber también decidiera quedarse con los Phillies, acordando un contrato por 150 millones de dólares y 5 años.

Realmuto, quien cumple 35 años en marzo, bateó para .257 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 134 juegos el año pasado, cuando empató el liderato de las Grandes Ligas con 132 juegos como receptor. Estaba en la última temporada de un contrato de cinco años y $115.5 millones.

Realmuto tiene un promedio de bateo de por vida de .270 con 180 jonrones y 677 carreras impulsadas en 12 temporadas con los Marlins de Miami (2014-18) y los Phillies.

Filadelfia también llegó a acuerdos esta temporada baja con el lanzador derecho Brad Keller ($22 millones por dos años) y el jardinero Adolis García ($10 millones por un año).