Los Mulos de Juncos se colocaron a un paso de conquistar su undécimo campeonato en la Liga de Béisbol Superior Doble A, al dominar este domingo 8-2 a los Leones de Patillas ante más de 2,000 fanáticos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

Es la tercera ocasión consecutiva en que un equipo visitante se lleva la victoria en la Serie Final Brava Lubricants 2025.

El estelar derecho Rubén Ramírez brilló en la loma para apuntarse su segunda victoria de la serie. En siete entradas apenas permitió cinco imparables con una carrera y ponchó a siete rivales. El relevo final estuvo a cargo de Kenny Burgos.

La ofensiva junqueña castigó con 13 imparables y tomó el control del encuentro desde la primera entrada con un ramillete de tres anotaciones. Luis Román abrió la pizarra con sencillo que remolcó a Gerardo “Coco” Velázquez, seguido de otro hit productor de Jan Rivera y una roleta de Jean Ortiz que trajo la tercera vuelta.

En el tercer episodio, un elevado de sacrificio de Rivera amplió la ventaja 4-0. Los Leones reaccionaron en el sexto capítulo con su primera carrera, producto de una doble jugada tras batazo de Ozzie Martínez.

Ortiz empujó la sexta de los Mulos en la séptima entrada y Román sentenció con un triple productor de dos carreras en el octavo. Patillas sumó su segunda anotación en el noveno acto, con sencillo de Reymond Fuentes después de dos outs.

Román bateó de 5-4 con tres carreras empujadas y tres anotadas con dos triples.

El abridor Christian Bonilla cargó con la derrota por los Leones, tras permitir tres carreras en apenas dos entradas.

La serie continuará este viernes a las 8:00 p.m. con el sexto partido en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos. Los Mulos buscarán cerrar la serie y levantar el campeonato número 11 de su historia, mientras que Patillas está obligado a ganar para forzar un séptimo y decisivo desafío el sábado en Ponce.