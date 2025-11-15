El pelotero puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández ha anunciado que no podrá representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol tras someterse a una cirugía en el codo derecho.

Hernández informó la noticia en su cuenta de Instagram, donde explicó que ayer viernes fue operado para reparar el músculo extensor del codo, lesionado originalmente en mayo. El jugador indicó que continuó en acción durante la temporada “con ganas de repetir como campeón de la Serie Mundial”, lo que provocó que el músculo finalmente se desprendiera del hueso.

“La rehabilitación no me permitirá estar listo a tiempo para ponerme el uniforme con Puerto Rico en el pecho. Espero que entiendan. LOS AMO”, escribió Hernández, quien expresó que tenía “dolor en el alma” por no poder cumplir su sueño de jugar el torneo en su tierra.

El pelotero también compartió que una de las fotos publicadas muestra el estado de su codo durante los pasados playoffs.