La primera jornada del mes de abril de la temporada 2023 del Béisbol Superior Doble A cerró ayer sábado con la primera victoria de los debutantes Criollos de Caguas, que dominaron con resultado 5-3 a los Próceres de Barranquitas.

Caguas era el único equipo que no había saboreado el triunfo en las primeras cinco semanas del torneo. Los Criollos y los Próceres juegan para 1-9 en los últimos dos puestos de la sección Central.

Un jonrón del veterano guardabosque Mickey Negrón le dio la ventaja definitiva a Caguas en la parte baja del sexto episodio.

También en la sección Central, los Bravos de Cidra (8-2) acabaron con la racha de siete victorias de los campeones defensores Toritos de Cayey (8-2) al imponerse con luchado marcador 2-1. Los dos equipos comparten el primer puesto del grupo. El zurdo Efraín Nieves ponchó a siete en 5.2 entradas para ganar el encuentro.

En la misma sección, los Polluelos de Aibonito (6-4) vencieron 9-4 a los Pescadores del Plata de Comerío (6-4) con sendos jonrones de Gerardo González y Ricardo De la Torre.

En el Este, los Guerrilleros de Río Grande, Cariduros de Fajardo y Mulos de Juncos ahora ocupan el liderato de la sección. Río Grande (6-4) logró su quinto triunfo en línea al dejar en el terreno 6-5 a los Halcones de Gurabo (4-6) con hit de oro de Edgar Febres en el décimo inning, Fajardo (6-4) dominó 9-1 a los Mulos de Juncos (6-4) con siete episodios del zurdo Miguel Martínez y los Cocoteros de Loíza (4-6) pintaron de blanco 4-0 a los Artesanos de Las Piedras (4-6) con efectiva combinación de los lanzadores Raúl Rivera y Miguel Cirino.

En el Suroeste, los Cardenales de Lajas (7-3) defendieron su liderato con victoria 4-1 sobre los Petroleros de Peñuelas (5-5) y los Piratas de Cabo Rojo (6-4) doblegaron 9-5 a los Cafeteros de Yauco (4-5). En el Sureste, los Grises de Humacao (5-4) le ganaron 4-3 a los Leones de Patillas (6-4) y los Azucareros de Yabucoa (4-6) respondieron con triunfo 12-6 sobre los Samaritanos de San Lorenzo (2-8) con cuatro empujadas de Alexis Vázquez.

En la Metro, Luis Gutierrez, Edgar Morales y Pedro Rodríguez se combinaron para darle la victoria vía blanqueada 7-0 a los Lancheros de Cataño (5-5) sobre el Melao Melao de Vega Baja (1-8). Además, los Mets de Guaynabo (6-3) vencieron 3-2 a los Maceteros de Vega Alta (3-7) con 7.2 entradas en cero del zurdo Orlando Díaz y los Gigantes de Carolina (7-3) escalaron al primer puesto de la sección con su quinta victoria en línea 7-2 sobre los Guardianes de Dorado (7-3). El zurdo Gerald Barrios lució dominante durante ocho capítulos para apuntarse el triunfo.

En el Norte, los Montañeses de Utuado (3-7) vencieron 9-3 a los Arenosos de Camuy (7-3) con sendos jonrones de Antonio Candelaria y Alan Marrero. Mientras, los Titanes de Florida (3-7) reaccionaron con triunfo 6-5 sobre los Atenienses de Manatí (7-3) con dos impulsadas y tres marcadas de Ronaldo Camacho.

En el Sur, los Cachorros de Ponce (3-6) blanquearon 5-0 a los Potros de Santa Isabel (3-6) con 10 ponches en seis entradas de Ojani Chacón. Completó la ruta Jan Figueroa, quien apenas dio paso a un hit.

En el Noroeste, los Tiburones de Aguadilla (3-6) vinieron de atrás para ganarle 13-10 a los Navegantes de Aguada (4-6). El juego San Sebastián en Hormigueros, pautado para el sábado, fue pospuesto para el 19 de abril debido a problemas en la electricidad del Estadio Hermanos Miura.

Hoy domingo están Sabana Grande (2-7) en Yauco (4-5) - 2:00 pm Salinas (6-3) en Guayama (3-4) - 2:00 pm Coamo (5-3) vs. Ponce (3-6) (en Coamo) - 2:00 pm Añasco (4-5) en Aguadilla (3-6) - 2:30 pm Hatillo (6-3) vs. Barceloneta (3-6) (en Florida) - 3:00 pm Guaynabo (6-3) vs. Vega Baja (1-8) (en Vega Alta) - 4:00 pm Maunabo (7-2) en Humacao (5-4) - 5:00 pm