Palm Beach, Florida. Jeff McNeil cree que se adaptará rápidamente al gran cambio del béisbol, en realidad, un anti-cambio.

“Estaré jugando en una segunda base normal ahora, en lugar de en el jardín derecho corto. He estado jugando en la segunda base toda mi vida, por lo que no debería ser demasiado difícil adaptarme”, dijo el jugador de cuadro de los Mets de Nueva York y campeón de bateo de la liga.

Los entrenamientos de primavera se abren el lunes en Florida y Arizona para los jugadores que se presenten temprano antes del Clásico Mundial de Béisbol, y el resto de lanzadores y receptores comenzarán los entrenamientos dos días después.

Luego de una temporada baja de gastos récord en la que los Mets de Nueva York se acercaron a una nómina de $370 millones, el día inaugural el 30 de marzo presentará tres de los cambios más importantes desde que se bajó el montículo del lanzador para la temporada de 1969:

♦ Se requerirán dos jugadores del cuadro a cada lado de la segunda base y todos los jugadores del cuadro deben estar dentro del límite exterior del cuadro cuando el lanzador esté sobre la goma.

♦El tamaño de la base aumentará de 15 pulgadas a cuadrados de 18 pulgadas, lo que provocará una reducción de la distancia de 4 1/2 pulgadas.

♦ Se utilizará un reloj de lanzamiento, fijado en 15 segundos sin corredores en base y 20 segundos con corredores.

Una de las innovaciones para la nueva temporada es el uso de un reloj que dará límite al tiempo de pausa que un lanzador puede tomar entre lanzamientos. ( John Minchillo )

“Este ha sido un esfuerzo de ocho años para nosotros”, dijo el jueves el comisionado de la MLB, Rob Manfred, recordando cuando se formularon los primeros experimentos. “Espero que obtengamos lo que nuestros fanáticos quieren: más rápido, más acción, más atletismo”.

Los entrenamientos de primavera comenzaron un mes tarde el año pasado debido al cierre patronal, y muchos jugadores se apresuraron a buscar acuerdos cuando se abrieron los campamentos. Esta temporada baja se ha desarrollado con más normalidad y parte del enfoque estará en las estrellas con nuevos hogares: Jacob deGrom (Texas), Justin Verlander (New York Mets), Trea Turner (Filadelfia) y Xander Bogaerts (San Diego).

Algunos equipos también tienen nuevos dirigentes en Bruce Bochy (Texas), Matt Quatraro (Kansas City), Pedro Grifol (Chicago White Sox) y Skip Schumaker (Miami). Lo que enfrentan es muy diferente de los desafíos que enfrentan John McGraw y Connie Mack, o incluso Earl Weaver y Billy Martin.

La atemporalidad del béisbol abarcó un siglo y medio en un deporte obsesionado con su historia en tonos sepia de pioneros vestidos de franela.

“En el béisbol, no hay reloj”, escribió Richard Greenberg en su obra ganadora del premio Tony “Take Me Out”. “¿Qué podría ser más generoso que darles a todos estas oportunidades y el tiempo para aprovecharlas también?”

Las bases que se usarán en MLB este años son tres pulgadas más grandes que las previas. Aumentó de 15 a 18 pulgadas en cada lado. ( John Minchillo )

Resulta que todos esos minutos muertos se convirtieron en una molestia en una era de menor capacidad de atención y mayor competencia en el entretenimiento.

El tiempo promedio de un juego de nueve entradas se extendió de 2 horas y 30 minutos a mediados de la década de 1950 a 2:46 en 1989 y 3:10 en 2021 antes de caer a 3:04 el año pasado luego de la introducción del dispositivo electrónico PitchCom para señalar lanzamientos

“Estoy encantado con el reloj de lanzamiento”, dijo el manager de Tampa Bay, Kevin Cash. “Acelera el juego. Se hacen demasiado largos. Si estamos jugando contra los Medias Rojas o contra los Yankees, se convierten en juegos de pelota de cuatro horas”.

El uso de un reloj un poco más estricto en las menores (14 segundos entre pitcheos 19 segundos con hombre en base en Triple-A y 14/18 en niveles inferiores) redujo el tiempo promedio de juego de 3:03 en 2021 a 2:38 el año pasado.

“Supongo que en abril probablemente verás algunos incidentes. Es inevitable”, dijo el mánager de Cleveland, Terry Francona. “Los bateadores van a salir o alguien va a recibir una pelota”.

Con el aumento de turnos y lanzamientos de mayor velocidad, el promedio de bateo cayó de .269 en 2006 a .243 el año pasado, su nivel más bajo desde el récord de .239 en 1968. El promedio de bateo para los bateadores zurdos fue de .236 el año pasado, una reducción de .254 en 2016, cuando los zurdos estaban un punto por debajo del promedio de las Grandes Ligas.

Los campos abren hoy para los jugadores que están buscando entrenar de cara a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. ( Ross D. Franklin )

Los cambios defensivos con pelotas en juego totalizaron 70,853 la temporada pasada, según los totales revisados de Sports Info Solutions. Eso es más de 59,063 en 2021 y 2,349 en 2011.

“Creo que para los bateadores zurdos, estamos tratando de volver a poner el juego donde estaba históricamente”, Manfred.

McNeil, un bateador zurdo, es el campeón de bateo de las Grandes Ligas y es probable que se beneficie de que los jugadores del cuadro vuelvan a colocarse donde estaban antes de la era del juego guiado por las analíticas.

“Cuando me cambian la defensa, simplemente bateo en contra del cambio. Y cuando no la ajusten, simplemente batearé”, dijo. “Cuando me dejen un área amplia sin cobertura, voy a hacer un ejercicio para pasar la pelota por allí y tratar de conseguir mi sencillo”.