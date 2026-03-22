Nueva York. El béisbol está cambiando a una velocidad vertiginosa en 2026 con la llegada de árbitros robot, el regreso a casa de los Rays de Tampa Bay y una sopa de letras de redes televisando juegos en quizás la última temporada antes de un cierre laboral.

Mucho ha llovido en los cuatro meses y medio que han transcurrido desde que los Dodgers de Los Ángeles remontaron en el séptimo partido de las Series Mundiales para vencer a Toronto en 11 entradas y convertirse en los primeros campeones que repiten desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000.

Hubo las habituales sillas musicales de agente libre que vieron a Kyle Tucker terminar con los Dodgers, Bo Bichette con los Mets de Nueva York, Alex Bregman con los Cachorros de Chicago y Pete Alonso con los Orioles de Baltimore.

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The Los Angeles @Dodgers enter 2026 at the top of the Pitching Staff Power Rankings 🔥 pic.twitter.com/XMapIMM6N1 — MLB (@MLB) March 21, 2026

Venezuela se proclamó campeona por primera vez de un Clásico Mundial de Béisbol con récord de asistencia y de telespectadores.

Pero por encima de la excitación habitual por la jornada inaugural del miércoles se cierra la posibilidad de que no haya partidos en un año.

Tony Clark se vio obligado a dimitir como jefe de la asociación de jugadores y fue sustituido por Bruce Meyer mientras se intensificaban las conversaciones sobre una posible propuesta de tope salarial de la dirección contra la que la asociación de jugadores promete luchar. Es probable que las Grandes Ligas de Béisbol cierren patronatos el 2 de diciembre, dejando en el limbo el año 2027.

Paul Skenes y Tarik Skubal, ganadores del premio Cy Young, forman parte del subcomité ejecutivo de ocho miembros que dirige la negociación colectiva.

“Necesitamos gente que haya invertido y que tenga un cierto estatus entre los jugadores y dentro del juego para entrar en las negociaciones y sentirse cómodo en el cara a cara con los propietarios”, dijo Skenes. “No es algo que yo haya buscado. Algunos me propusieron para el puesto y eso no es algo a lo que se pueda decir que no”.

Envíen a los robots

Tras las pruebas que comenzaron en las ligas menores en 2019, la MLB decidió el pasado septiembre utilizar el Sistema Automatizado de Bola Golpeada en la temporada regular.

Mientras que los árbitros humanos cantan todos los lanzamientos, cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos lanzamientos por partido, conservando la impugnación si tiene éxito, y tiene la posibilidad de al menos uno más en cada prórroga.

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“Quieres que se corrijan las decisiones erróneas y quieres asegurarte de que aciertas en un momento importante”, dijo Justin Verlander, tres veces ganador del premio Cy Young.

El ABS no se utilizará para una serie de dos partidos entre Arizona y San Diego en Ciudad de México los días 25 y 26 de abril, para el partido Filadelfia-Minnesota en el Field of Dreams de Dyersville (Iowa) el 13 de agosto ni para el partido Atlanta-Milwaukee en Williamsport (Pensilvania) el 23 de agosto.

Encontrar dónde se televisa un partido es más complicado que nunca.

Las retransmisiones nacionales de la temporada regular se reparten entre Fox/FS1, TBS, ESPN, NBC/Peacock, AppleTV y Netflix. Las cadenas de NBC se hacen cargo de las Wild Card Series de ABC/ESPN.

Además, la MLB producirá y distribuirá las retransmisiones locales de 14 equipos tras los problemas financieros de Main Street Sports Group, que opera las emisoras regionales de FanDuel Sports Network.

Cuando los New York Yankees jueguen el miércoles el partido inaugural de la temporada de la MLB ante los San Francisco Giants, el encuentro se podrá ver en exclusiva en Netflix.

Los Dodgers van a por el triplete

Tras convertirse en el primer equipo que gana campeonatos consecutivos desde los Yankees de 1998-2000, los Dodgers intentan convertirse en el quinto grupo que gana tres seguidos, uniéndose a aquellos Yankees, a los cinco de los Yankees de 1949-53, a los cuatro de los Yankees de 1936-39 y a los tres de los Oakland Athletics de 1972-74.

“Cuando eres un Dodger, la gente quiere derrotarnos. Quieren vencernos”, dijo el manager Dave Roberts a los jugadores en su discurso de entrenamiento de primavera. “Es un Juego 7. Así que creo que tenemos que mirar hacia adelante y decir que esto va a ser más difícil de lo que nunca ha sido y tenemos que trabajar aún más duro. Así que mi petición como equipo, como organización, es que nos esforcemos aún más. Ya tenemos el talento. No hay más talento en una casa club de Grandes Ligas que en esta habitación”.

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Procedente de su cuarto premio MVP unánime, se espera que Shohei Ohtani sea un jugador bidireccional durante una temporada completa. Regresó al montículo el pasado 16 de junio tras su segunda cirugía mayor de codo el 19 de septiembre de 2023.

De vuelta al Trop

Tampa Bay regresa al Tropicana Field de San Petersburgo tras una temporada jugando en casa al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees.

Los daños causados en el Trop por el huracán Milton en octubre de 2024 ya han sido reparados. Los Rays obtuvieron 41-40 en Steinbrenner el año pasado, su porcentaje de victorias en casa más bajo desde 2016. Atrajeron a 786,750 espectadores, con una media de 9,,713, y agotaron las entradas para 61 partidos.

“Hay un auténtico entusiasmo por volver al Trop”, dijo el entrenador Kevin Cash. “Hemos jugado bien en el Trop. Hemos tenido mucho éxito en el Trop. Y creo que vamos a volver a algo que probablemente va a ser un poco más nuevo, un poco mejor que tal vez como lo dejamos porque tuvieron que hacer tantas reparaciones.”

Hito de Reloj

Cuatro jugadores podrían alcanzar este año los 400 jonrones en su carrera.

Manny Machado comienza la temporada con 369, seguido de Freddie Freeman con 368, Aaron Judge con 367 y Bryce Harper con 363.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.