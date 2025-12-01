Los Criollos de Caguas anunciaron este lunes la adquisición del receptor Alan Espinal, procedente de los Gigantes de Carolina, como parte de las gestiones de la gerencia para fortalecer la plantilla en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

En el canje, los Criollos enviaron a los Gigantes al receptor Miguel Pabón y al jugador de cuadro Steven Ondina.

Espinal, de 23 años, fue seleccionado por los Gigantes en el Sorteo de Novatos 2024-25.

El joven pelotero fue elegido por los Rockies de Colorado en la undécima ronda del sorteo 2024, tras destacarse por tres años en Vanderbilt University, una de las instituciones de mayor prestigio en el béisbol NCAA.

“Alan es un receptor joven, con gran formación, liderazgo detrás del plato y mucho potencial. Confiamos en que aportará a nuestro equipo”, dijo en declaraciones escritas el gerente general de Caguas, Jesús “Motorita” Feliciano, al anunciar la transacción.

De otro lado, Caguas, con marca de 7-11 en el quinto puesto, dejó libre a dos importados Aledmys Díaz y Max Burt.

“En los próximos días estaremos realizando anuncios adicionales que continuarán fortaleciendo a nuestro equipo para la segunda mitad de la fase regular y la postemporada”, añadió Feliciano.