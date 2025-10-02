Los Senadores de San Juan anunciaron el miércoles la adquisición del receptor Alan Marrero desde los Indios de Mayagüez, en un movimiento rumbo a la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Como parte de la transacción, Mayagüez obtuvo el cuarto turno del sorteo de novatos de la temporada 2026.

“Este es un cambio que quisimos hacer ya que Ramón Rodríguez está en rehabilitación y nos da profundidad ante su ausencia en los primeros días. Alan es un cátcher de experiencia, que ya tiene campeonato, así que estamos muy contentos de recibirlo”, sostuvo el gerente general de los Senadores, Joey Solá.

Marrero tiene 27 años y cuenta con 10 temporadas de experiencia en nivel profesional, incluyendo clase A fuerte en ligas menor. En Puerto Rico, jugó seis temporadas con los Indios.

En otro movimiento en el róster, San Juan añadió a su plantilla al utility Glenn Santiago, como agente libre.

Los Senadores comenzarán la temporada el 6 de noviembre, cuando visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez.