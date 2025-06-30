Los Indios de Mayagüez de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunciaron el lunes la contratación de Nick Ortiz como su nuevo gerente general a partir de la campaña 2025-26 tras la salida de Héctor Otero.

Los Indios y Ortiz pactaron un contrato garantizado por tres temporadas.

“Con la llegada de Nick Ortiz damos un paso firme para defender con éxito nuestro campeonato, elevar nuestra estructura operativa y continuar atrayendo el mejor talento disponible para la franquicia”, expresó el presidente del equipo, José Feliciano Prieto, en declaraciones escritas.

Ortiz, con más de 30 años de experiencia en el béisbol profesional, se ha desempeñado como Quality Assurance Coach con los Giants de San Francisco entre 2020 y 2023.

Además, fue mánager de los Hudson Valley Renegades -filial Clase A de los Yankees de Nueva York- en 2024 - llevándolos al subcampeonato.

Para este 2025 funge como coordinador de las posiciones del cuadro y corrido de Bases en las ligas menores de la organización de los Astros de Houston.

“Su trayectoria, liderazgo y experiencia en Grandes Ligas lo convierten en la figura ideal para continuar la evolución de los Indios dentro y fuera del terreno de juego”, agregó Feliciano.

Mayagüez anunció el pasado viernes que Otero no regresaría como gerente general de la novena, tras seis exitosas temporadas al mando de la franquicia.

La salida de Otero marcó el fin de una era en la que los Indios ganaron dos campeonatos y clasificaron a cinco series finales.