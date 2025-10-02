Nueva York. Los equipos de las Grandes Ligas mejoraron su éxito en las revisiones de video por tercer año consecutivo, liderados por los Astros de Houston, quienes tuvieron éxito en el 71.9% de sus desafíos.

Houston ganó 23 de 32 desafíos, informó MLB.

Milwaukee fue el siguiente con un 69.2%, seguido por Filadelfia (66.7%), Arizona (66%) y Kansas City (65.6%).

Texas y Baltimore tuvieron la tasa de éxito más baja con un 40.4%.

Boston cayó al 17º lugar con un 56% después de liderar con un 67.9% en 2024. Los Red Sox hicieron la menor cantidad de desafíos con 25.

Los Athletics realizaron la mayor cantidad de desafíos con 59 y tuvieron éxito en el 44.1%, solo por delante de los Rangers, Orioles y Tampa Bay (40.9%). Los Cubs fueron segundos en desafíos con 55 y tuvieron éxito en el 50.9%.

La tasa de éxito general del 54.8% aumentó desde el 53.7% en 2024 y el 48.5% en 2023.

Hubo 1,197 desafíos de equipo, menos que los 1,230 en 2024 y los 1,288 en 2023. Entre los desafíos de este año, 207 llamadas fueron confirmadas (17.3%) y 334 se permitieron mantener (27.9%), donde no hay evidencia clara y convincente para revertirla.

El dirigente de los Astros lo es el boricua Josué Espada. ( Kevin M. Cox )

Además de los desafíos de equipo, hubo 149 revisiones de los jefes de equipo que llevaron a 38 llamadas revertidas (25.5%). La cifra de los jefes de equipo incluyó tres para verificaciones de reglas y tres para mantenimiento de registros, utilizados para revisar conteos de bolas y strikes, outs en una entrada y el marcador del juego.

Después de comenzar inicialmente la revisión de video en agosto de 2008 para llamadas de jonrones, MLB expandió enormemente las repeticiones para la temporada 2014.