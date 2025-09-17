Houston. El dominicano Jeremy Peña se fue de 3-3 con una base por bolas y anotó dos veces, el venezolano José Altuve impulsó dos carreras y los Astros de Houston resistieron apenas para superar el martes 6-5 a los Rangers de Texas.

Otro dominicano, Jesús Sánchez, conectó un sencillo de dos carreras por los Astros, que estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de 6-0. Sin embargo, se mantuvieron medio juego detrás del encendido Seattle en la lucha por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Además, avanzaron medio juego por delante de Boston en la disputa por el el segundo de los tres comodines del Joven Circuito.

Houston ganaba por cinco cuando el emergente mexicano Rowdy Téllez recibió una base por bolas con dos outs en la octava entrada. El jonrón como emergente de Jonah Heim contra el dominicano Enyel de los Santos apretó la diferencia a 6-3.

Kyle Higashioka conectó un sencillo antes de que un doble impulsor de Josh Jung acercara a Texas a 6-4 y pusiera fin al trabajo de De Los Santos.

El dominicano Bryan Abreu tomó el relevo y caminó al mexicano Alejandro Osuna antes de que el sencillo impulsor del cubano Adolis García como emergente pusiera el juego 6-5.

Abreu retiró a Cody Freeman con un elevado para terminar la entrada.

En el primer turno de la novena, Abreu permitió sencillos a Josh Mith y Heim. Con dos outs, ponchó a Higashioka para su séptimo salvamento.

El dominicano Yainer Díaz conectó un doble impulsor en una cuarta entrada de cuatro carreras de Houston que puso el duelo 6-0. El abridor de Texas, Merrill Kelly (12-8), permitió nueve hits y seis carreras en poco más de tres entradas.

Colton Gordon (5-4) permitió dos hits y una carrera en tres entradas de relevo para llevarse la victoria.

Por los Rangers, los mexicanos Téllez de 1-0 con una anotada, Osuna de 3-1. El cubano García de 1-1 con una remolcada.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 3-3 con dos anotadas, Díaz de 4-1 con una anotada y una empujada, Sánchez de 2-1 con una anotada y dos producidas. Los boricuas Carlos Correa de 5-2, Víctor Caratini de 2-1 con una anotada. El venezolano Altuve de 2-1 con dos impulsadas.

El cátcher de los Marineros de Seattle Cal Raleigh y el abridor Emerson Hancock celebran la victoria ante los Reales de Kansas City el martes 16 de septiembre del 2025. (AP Foto/Charlie Riedel) ( Charlie Riedel )

Raleigh pega 2 jonrones para igualar récord de Griffey, y Marineros doblegan 12-5 a Reales

Kansas City. Cal Raleigh conectó un par de jonrones para igualar el récord de más vuelacercas en una campaña con Seattle, establecido por Ken Griffey Jr., y los Marineros doblegaron el martes 12-5 a los Reales de Kansas City para hilvanar su décimo triunfo.

Dominic Canzone bateó tres vuelacercas , la mejor marca de su carrera, y los Marineros se afianzaron como líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

Raleigh llegó a 55 cuadrangulares en la temporada con su batazo de 419 pies como zurdo y rompió el récord para un bateador ambidiestro establecido por Mickey Mantle de los Yankees en 1961.

El segundo batazo de Raleigh, de 425 pies contra Daniel Lynch IV mientras bateaba como derecho, igualó la marca que Griffey estableció con el club durante la temporada de 1997 y que igualó el año siguiente.

Fue el décimo juego de múltiples jonrones esta temporada para “The Big Dumper” y el vigésimo de la carrera de Raleigh. El cátcher también conectó un doble en la primera entrada y terminó de 5-3 con tres carreras impulsadas, para llegar a 118 este año.

Canzone conectó jonrones en la segunda entrada, la quinta y la novena en una noche calurosa y húmeda de finales de verano en la que las pelotas volaron fuera del espacioso Kauffman Stadium. El bateador designado también tuvo un par de sencillos para terminar de 5-5 con cuatro carreras impulsadas.

Por los Marineros, el cubano Randy Arozarena de 2-0 con dos anotadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos empujadas, Jorge Polanco de 5-2, Víctor Robles de 5-1 con una impulsada. El venezolano Eugenio Suárez de 5-0.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 5-1, Maikel García de 4-0.