Horas después de que cayó el confeti para los Chiefs de Kansas City el campeón del Super Bowl en Glendale, Arizona, los reflectores cambiaron ayer lunes hacia los campos de entrenamientos de primavera las Grandes Ligas que abrieron para los lanzadores y receptores que están pendientes jugar este año en el Clásico Mundial de Béisbol.

Algunos kilómetros al norte de Glendale, el mánager de los Padres de San Diego, Bob Melvin, habló de sus expectativas con su plantilla estelar, la que ha tenido a sus sufridos aficionados en un frenesí.

Una vez que Fernando Tatis Jr. regrese a la alineación el 20 de abril tras cumplir una suspensión por el uso de drogas que mejoran el rendimiento físico, Melvin tendrá una alineación que incluye a Manny Machado, que terminó segundo en la votación al MVP de la Liga Nacional el año pasado, al dominicano Juan Soto, que llegó en un canje con Washington el dos de agosto, y a Xander Bogaerts, quien firmó por 11 años y 280 millones de dólares en diciembre.

“Tenemos muchos jugadores estelares. Parece que traemos uno nuevo cada dos semanas o así”, bromeó Melvin. “Ha sido increíble, y la afición lo ha apreciado”.

Los jugadores de posición que disputarán el Clásico Mundial tiene tiempo para presentarse hasta el jueves, pero Bogaerts ya estaba realizando algunos swings el lunes. Jugará con Holanda antes de regresar con los Padres como campocorto, Tatis se moverá a los bosques. El derecho Yu Darvish, que el jueves firmó por seis años y 108 millones, viajó a Japón el domingo para el campamento con su país.

Tatis está de buen humor

Tatis publicó un breve video en sus historias en Instagram mostrando su vestuario con botines y zapatillas Nike. Adidas puso fin a su acuerdo con Tatis después de que la MLB lo suspendió 80 partidos el 12 de agosto tras dar positivo por una droga para mejorar su rendimiento. Ni Nike, ni el agente del pelotero regresaron los mensajes pidiendo un comentario. Tatis no ha jugado desde el 2021.

Vladimir Guerrero Jr. es uno de los jugadores que verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol. (Nathan Denette / The Canadian Press via AP) ( Nathan Denette )

Los Mets meditan

El relevista veterano Adam Ottavino, que volvió a firmar con los Mets de Nueva York por dos años y 14.5 millones de dólares, está entusiasmado por lanzar con Estados Unidos.

“Va a ser increíble”, indicó en Port St. Lucie, Florida. “Jugué en 2009 con Italia y siempre quise tener la oportunidad de jugar otra vez”.

También asistió al campamento Brandon Nimmo, quien volvió a firmar por ocho años y 162 millones.

“Mi ética de trabajo no cambia. Quien soy no cambia. Lo que espero de mi no cambia”, dijo Nimmo.

Los Mets, que ganaron 101 encuentros la temporada anteriores, fueron eliminados en la ronda de comodín por los Padres.

Cortés no lanzará en el Clásico

El zurdo de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, se perderá el Clásico Mundial debido a una tensión en el tendón de la corva derecho, pero no ha sido descartado para iniciar la temporada regular.