Miami . Los Criollos de Puerto Rico se despidieron el miércoles de la Serie del Caribe al ser blanqueados 2-0 por los Suns de Curazao en la sexta jornada del torneo regional, celebrado en el loanDepot Park, en Miami, Florida.

Con la derrota, Puerto Rico no logró su clasificación a las semifinales, después de terminar la justa deportiva con un balance de 3-3, que iguala el récord de Curazao. La victoria le da a Curazao ventaja sobre Puerto Rico por ganar su serie directa y se unirá a los Federales de Chiriquí de Panamá (4-1), Tiburones de la Guaira de Venezuela (4-1) y Tigres del Licey de República Dominicana (3-2) en la siguiente fase del certamen.

La última vez que Puerto Rico pasó a las semifinales de la Serie del Caribe fue en el 2021. De hecho, fueron los Criollos quienes en esa edición se les escapó el campeonato al caer en la final ante las Águilas Cibaeñas de Dominicana por 4-1. En ese entonces, el ahora mánager Yadier Molina fungía como receptor del conjunto boricua.

Los Criollos llegaron al encuentro bateando para .255, un promedio que superaba el .233 de Curazao. Pero, los boricuas finalizaron el partido con cinco hits. Como si fuera poco, batearon de 5-0 con corredores en posición de anotación.

“Contento con el torneo. Obviamente, los resultados no estuvieron. Jugamos para .500 y los últimos juegos no fueron los mejores para nosotros defensivamente. Hoy no pudimos batear... Hoy no pudimos batear y, aunque le dimos a la bola muy duro. No quiero decir que tuvieron suerte, porque hay que darles crédito a ellos, pero cuando uno le da a la bola así y no cae es frustrante”, expresó el mánager Yadier Molina sobre la derrota.

En la alta de la tercera entrada, el abridor de Puero Rico, Daryl Thompson, empezó a confrontar problemas en la loma. Curazao amenazó con anotar con corredores en las esquinas, pero Didi Gregorious bateó una roleta a primera base para el tercer out. No fue hasta la baja del tercer capítulo que Jonathan Morales conectó el primer sencillo de los Criollos en todo el partido. Pero, esa fue toda la acción que hubo en la tercera tanda.

Para la apertura de la cuarta entrada, los estragos para Thompson continuaron cuando Wladimir Balentien y Jonathan Schoop pegaron dos hits consecutivos para llegar a la segunda y tercera almohadilla. Ante esta situación, Thompson salió del montículo temprano en el partido y fue relevado por el zurdo Alex Claudio.

A Thompson, quien cargó con la derrota del pasado sábado ante los Tigres del Licey de República Dominicana, le cayeron también el miércoles a palos al permitir cinco imparables en tres entradas trabajadas.

El abridor derecho de los Criollos de Puerto Rico, Daryl Thompson, lanzando frente a los Suns de Curazao en la Serie del Caribe. ( Ramón “Tonito” Zayas )

En el siguiente turno frente a Claudio, Hendrik Clementina gestionó un boleto gratis para llenar las bases. Y con el tráfico congestionado, Juremi Profar dio un bombo sacrificio al bosque central para impulsar la primera carrera de Curazao.

Nelson Velázquez bateó un doble en la cuarta entrada; y Jack López, en la sexta. No obstante, la “Yegüita” no los pudo traer al plato para igualar el encuentro. En el cierre del séptimo capítulo, los Criollos también tuvieron una oportunidad dorada para empatar el desafío, pero no pudieron.

Velázquez abrió la tanda con un sencillo con línea al jardín izquierdo. Luego, J.C. Escarra hizo lo propio y pegó un inatrapable al bosque derecho. Escarra se robó la segunda base y Puerto Rico tenía piernas en segunda y tercera. Pero, Danny Ortiz bateó un rodado hacia la segunda almohadilla que terminó el episodio.

En la novena entrada, Curazao llenó las bases y Gregorious empujó la segunda anotación de su conjutno con un bombo de sacrificio.