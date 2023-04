Phoenix. Los Diamondbacks de Arizona pusieron el jueves en asignación a Madison Bumgarner tras otra mala apertura.

La decisión deja fuera al cuatro veces ‘All-Star’ del roster de 40 jugadores. Arizona tendrá siete días para poder canjear al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2014 o ponerle en la lista de transferibles.

Los Diamondbacks anunciaron la decisión al día siguiente que el Bumgarner toleró siete carreras en tres innings contra los Cardenales de San Luis.

El zurdo no ha estado a la altura de las expectativas en el desierto tras firmar un contrato de cinco años y 85 millones de dólares en 2020. Héroe de la postemporada con San Francisco, Bumgarner tiene foja de 15-32 con efectividad de 5.23 en 69 aperturas, y estaba teniendo su peor campaña con Arizona.

El pitcher de 33 años ha permitido al menos cinco carreras en tres de sus cuatro aperturas y quedó con marca de 1-3 y 10.26 de efectividad tras su más reciente fiasco en San Luis.

“Desearía tener algún tipo de respuesta”, dijo Bumgarner tras el juego del miércoles. “No es que no los estoy buscando. Pero ahora mismo no puedo brindarles nada a ustedes. Desearía hacerlo. Pero no puedo”.

A Bumgarner se le deben 34.4 millones de dólares por lo que le falta de contrato, incluyendo 20.4 millones esta campaña. Si supera el proceso de la lista de transferibles, quedará libre para firmar con cualquier equipo con el monto prorrateado de 720,000 dólares.

Bumgarner fue uno de los mejores lanzadores durante 11 temporadas con los Gigantes, siendo clave para conquistar tres campeonatos de la Serie Mundial. Fue un caballo de batalla para San Francisco, cubriendo los 200 innings en siete ocasiones, además de 16 apariciones en la postemporada que incluyeron un memorable salvado de cinco innings en el séptimo juego del Clásico de Otoño de 2014 contra Kansas City.