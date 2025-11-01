Yoshinobu Yamamoto venció a Toronto por segunda vez en una semana, Mookie Betts, en un mal momento, conectó un sencillo de dos carreras en un tercer inning de tres carreras y el campeón defensor, Los Dodger de Los Ángeles detuvieron a los Blue Jays 3-1 el viernes por la noche para llevar la Serie Mundial a un séptimo juego.

Yamamoto no estuvo tan afinado como en su Juego 2, en el que lanzó un juego completo de cuatro hits, el primero en una década en la Serie Mundial. Duró seis innings y permitió un sencillo con carrera impulsada en el tercero por George Springer, quien regresó después de perder dos juegos por una lesión en el lado derecho.

Los relevistas novatos Justin Wrobleski y Roki Sasaki se combinaron para conseguir seis outs antes de que el abridor Tyler Glasnow saliera del bullpen para salir de un aprieto en el noveno inning y rescatar a los Dodgers.

Max Scherzer iniciará el Juego 7 el sábado por la noche para los Blue Jays. También inició el último Juego 7, obteniendo un resultado sin decisión cuando Washington ganó el título de 2019 sobre Houston.