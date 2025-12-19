Un indiscutible de Eddie Rosario al jardín central en la octava entrada hizo que los Indios de Mayagüez dejaran en el terreno, 4-3, a los Leones de Ponce en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Este juego, pautado a jugarse a siete innings, correspondía a una reasignación del desafío que ambas novenas no pudieron disputar el pasado 3 de diciembre.

Con este resultado, Mayagüez escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con récod de 16-15, desplazando a los Criollos de Caguas.

Ponce, por su parte, vio detenida su racha de victorias en cinco juegos y empeoró su marca a 19-13. Aún así, está a un partido del primer puesto del escalafón liguero, que ocupan los Cangrejeros de Santurce.

Los Leones picaron adelante y conectaron tres indiscutibles para romper el hielo en el partido con un par de carreras en la segunda entrada.

El campocorto Edwin Díaz abrió la tanda ante el abridor de los Indios, Chris Vallimont, con un doble al jardín izquierdo. Luego Jacob Berry lo empujó al plato con un sencillo para el 1-0.

Acto seguido, Anthony Calarco conectó un hit al jardín central y Matt Batten llegó a base en jugada de selección, mientras Berry anotaba una carrera más para poner el partido 2-0.

Un cuadrangular Berry a lo profundo del jardín derecho amplió la ventaja de Ponce, 3-0, en la cuarta entrada.

Los Indios anotaron su primera carrera en el partido con un indiscutible de Rosario al jardín central en la quinta entrada.

En el siguiente acto, un imparable de Matthew Lugo se encargó de empujar a Drew Mendoza al plato para hacer que la tribu le tocara la puerta a Ponce y Rosario repitió con un sencillo para empatar el partido 3-3.

Al persistir el empate al finalizar la parte baja del séptimo episodio, se activó la regla de tie-breaker para la temporada regular, donde coloca a un corredor en segunda base para ambos equipos al inicio de cada entrada extra, sin outs.

La novena mayagüezana inició el octavo episodio con Robbie Merced como corredor emergente en la intermedia.

El bateador emergente Yadiel Rivera se sacrificó con toque y Matthew Lugo recibió una base por bolas intencional para colocar corredores en las esquinas. Entonces llegó el batazo de Rosario que le dio la victoria a los Indios.

El derecho Luis Quiñones (3-0) se llevó el triunfo luego de lanzar dos entradas, no permitir carreras y tolerar sólo un indiscutible. Ponchó a dos bateadores. En tanto, Julio Torres (4-1) cargó con el revés luego de permitir la carrera del gane en un tercio de entrada.

La acción de “La Pro” continúa el viernes, cuando los Cangrejeros visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Criollos reciban a los Leones en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Gigantes enfrenten a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn.

Todos los juegos podrán verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.

El partido de Mayagüez y Santurce comenzará a las 6:21 p.m., mientras que los otros dos empezarán a las 7:21 p.m.