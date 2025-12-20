Los Leones de Ponce regresaron el viernes a la ruta ganadora al superar, 2-1, a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Ponce ahora posee marca de 20-13 y se mantiene a un juego de los líderes de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Cangrejeros de Santurce. Caguas, por su parte, ocupa el cuarto lugar tras caer a 16-17.

El partido estuvo marcado por el dominio monticular de ambos equipos. Caguas conectó tres imparables y Ponce cuatro en un choque de pocas oportunidades ofensivas.

PUBLICIDAD

Tras cuatro entradas sin anotaciones, los sureños tomaron ventaja definitiva en la parte alta del segundo episodio con un jonrón de William Simoneit con un corredor a bordo. En la parte baja de esa misma entrada, los Criollos fabricaron su única carrera mediante una rola de Vimael Machín que llevó al plato a Tomás Nido.

La mayor amenaza ofensiva de Caguas llegó en la primera entrada, cuando con las bases llenas y un out, José Miranda bateó para doble matanza.

El relevista Juan Echevarría se acreditó la victoria con 1.1 entradas lanzadas, mientras Andrew Marrero logró su decimotercer salvamento para consolidar su liderato en ese departamento. Por los Criollos, el zurdo Héctor Santiago cargó con la derrota tras permitir dos carreras en cinco episodios, con seis ponches.

Los Cangrejeros frenan la racha de Mayagüez

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Cangrejeros detuvieron la racha ganadora de los Indios de Mayagüez con una victoria, 7-2, para continuar manteniendo distancia en la cima de la tabla de posiciones de la LBPRC.

Con este resultado, Santurce mejoró su registro a 21-12, mientras que Mayagïez empeoró el suyo a 16-16.

Los Cangrejeros tomaron la delantera en la tercera entrada anotando dos carreras tras sencillos consecutivos de Brian Rey y Edwin Arroyo. Más adelante, en el quinto episodio, Arroyo volvió a producir con el madero al remolcar otra raya que amplió la ventaja de los crustáceos, 3-0.

La respuesta de los Indios no se hizo esperar y, en la parte baja de esa misma entrada, Matthew Lugo pisó el plato gracias a imparable de Anthony García para romper el cero en la pizarra.

PUBLICIDAD

No obstante, los visitantes volvieron al ataque en la sexta entrada y, con dos outs, fabricaron dos carreras mediante doble impulsador de Jack López colocando el marcador, 5-1.

En el sexto capítulo, Mayagüez descontó una cuando el primer bate de La Tribu conectó su segundo indiscutible de la noche trayendo al plato a Darell Hernáiz completando la segunda vuelta al diamante para los locales.

Sin embargo, en la séptima entrada, la novena metropolitana añadió dos con inatrapable de Henry Ramos y elevado de sacrificio de Shed Long Jr. concluyendo las anotaciones del partido.

El relevista Blane Abeyta se apuntó el triunfo con labor de una entrada, mientras que el revés fue a la cuenta del zurdo Brian Moran dando paso a tres carreras limpias en cinco entradas completas.

Los Gigantes empatan en la cuarta posición

En el Estadio Hiram Bithorn, los Gigantes de Carolina doblegaron, 6-2, a los Senadores de San Juan para así empatar en el cuarto puesto del escalafón liguero con Caguas.

Y es que Carolina juega ahora para 16-17. San Juan, en cambio, continúa sin señales de vida al empeorar su récord a 9-23.

Un doble de Deniel Ortiz al jardín izquierdo hizo que los Gigantes tomaran una pequeña ventaja, 2-0, en la primera entrada. Pero los Senadores hicieron suyo el segundo episodio cuando empataron el partido 2-2, producto de un elevado de sacrificio de Abdel Guadalupe y un sencillo de Roberto Enríquez al jardín derecho.

En la quinta entrada, un elevado de sacrificio de Johnathan Rodríguez le dio a los Gigantes nuevamente la delantera en el partido, esta vez 3-1. Sin embargo, la mayor explosión ofensiva de Carolina se produjo cuando anotaron tres carreras en la novena entrada, producto de un elevado de sacrificio de Gabriel Cancel y un cuadrangular de dos carreras de Abimelec Ortiz por el jardín derecho.

PUBLICIDAD

La victoria le perteneció al derecho Matt Givin (2-1) en una labor de relevo en la que lanzó por espacio de cinco entradas, en las que no permitió carreras, le conectaron cuatro imparables y retiró a seis bateadores por la vía del ponche. La derrota fue para Rubén Ramírez (1-2) tras permitir tres carreras en su apertura de cuatro y un tercio de entrada. El japonés Ren Mukunoki se apuntó su tercer salvamento del año.

La acción de “La Pro” continuará el sábado, cuando los Indios reciban a los Criollos en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Gigantes visiten a los Cangrejeros en el Estadio Hiram Bithorn y los Senadores enfrenten con los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Todos los juegos podrán verse a partir de las 7:00 p.m. por la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.