Seattle. Los ascendentes Mariners de Seattle aseguraron un lugar en la postemporada el martes, pero esperan que las verdaderas celebraciones estén por venir.

Seattle obtuvo el pase a los playoffs con una dramática victoria 4-3 sobre los Rockies de Colorado después de recibir algo de ayuda de los Yankees de Nueva York, quienes vencieron a los White Sox de Chicago más temprano.

Josh Naylor conectó un doble que vació las bases con dos outs en la octava entrada para enviar a los Mariners a los playoffs.

Los Mariners (88-69) ganaron por decimoquinta vez en 16 juegos para asegurar la segunda aparición del equipo en la postemporada desde 2001. Pueden oficializar el título de la División Oeste de la Liga Americana este mismo miércoles.

Naylor cambió el rumbo de un juego en el que Seattle había generado poco ofensivamente contra el peor equipo de las Grandes Ligas.

“Todavía tenemos trabajo por hacer, obviamente, pero nunca sabes cuándo vas a tener esta oportunidad de nuevo, así que vamos a celebrar esta noche”, comentó el receptor Cal Raleigh.

Seattle llegó al juego necesitado de una victoria propia y un triunfo de los Yankees. Pero durante la mayor parte del juego, parecía que los Mariners tendrían que esperar.

Estaban perdiendo 3-1 después de siete entradas y terminaron el juego con apenas tres hits.

Su último imparable, de Naylor, fue todo lo que necesitaron. Los Marineros llenaron las bases en la octava entrada, cuando el relevista dominicano Juan Mejía (2-2) golpeó a dos bateadores y caminó a otro.

Naylor conectó luego una recta de Victor Vodnik con cuenta de 2-0. La esférica viajó hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central para remolcar tres carreras.

“Este es un grupo especial. Lo han demostrado durante toda la temporada. Hay mucho trabajo por hacer, comenzando con la división, manifestó el manager Dan Wilson. “Esperamos lograrlo más pronto que tarde y seguir adelante. Pero hay mucho por delante, y creo que este equipo está listo y preparado para ello”.

Gabe Speier (4-3) lanzó la octava por Seattle, y el mexicano Andrés Muñoz ponchó a dos en una novena perfecta para su 38º salvamento.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-1 con dos impulsadas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 2-0 con una anotada, Jorge Polanco de 3-0, Víctor Robles de 2-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

Atléticos vencen 5-1 a Astros, que caen de zona de playoffs

West Sacramento, California. Los decaídos Astros de Houston cayeron de la posición que otorga el acceso a playoffs, al conseguir sólo tres hits contra Jeffrey Springs y tres relevistas de los Atléticos, quienes se impusieron el martes por 5-1.

Houston (84-73) ha perdido cuatro encuentros consecutivos.

Los Astros cayeron cuatro juegos detrás de Seattle, líder de la División Oeste de la Liga Americana, y un juego detrás de Detroit en la pugna por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Springs (11-11) trabajó cinco entradas, permitiendo una carrera con tres hits y dos bases por bolas. Tyler Ferguson, Justin Sterner y Michael Kelly se combinaron para lanzar cuatro entradas de relevo sin hits.

Jacob Wilson bateó de 2-2 con una impulsada y anotó dos veces por los Atléticos.

El abridor dominicano de los Astros, Cristian Javier (2-4), permitió cuatro carreras —tres limpias— en cuatro entradas y dos tercios.

Nick Kurtz conectó un doble para iniciar la primera entrada y anotó cuando Brent Rooker se embasó por un error de fildeo de Javier con dos outs.

Wilson disparó un doble y anotó con un sencillo del boricua Darell Hernaiz cuando había dos outs en la cuarta entrada.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-0. El boricua Carlos Correa de 2-0. El mexicano Isaac Paredes de 4-0. Los dominicanos Yainer Díaz de 4-1, Jesús Sánchez de 1-0. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 3-1 con una remolcada.