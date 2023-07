Baltimore. Los Orioles de Baltimore superaron a los Rays de Tampa Bay y ocuparon el liderato de la División Este de la Liga Americana por primera vez esta temporada, al vencer el miércoles 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles gracias a tres carreras impulsadas de Ramón Urías para evitar lo que hubiera sido su primera vez en 14 meses.

Gunnar Henderson conectó jonrón y anotó tres carreras y Urías pegó dos dobles por los Orioles (58-37), quienes con .611 pasaron al frente de los Rays (60-39), que cayeron .606 con una derrota por 5-1 en Texas.

Baltimore tiene marca de 50-30 luego de un inicio de 8-7 mientras que los Rays han perdido 11 de 14.

Los Ángeles (55-40) había ganado ocho de nueve después de ganar los primeros dos juegos de la serie.

Baltimore (58-37) no ha sido barrido en una serie desde mayo de 2022.

Danny Coulombe (3-1) permitió un hit en dos entradas y un tercio en blanco, mientras que Julio Urías (7-6) permitió ocho carreras, igualando el récord de su carrera. Las ocho carreras limpias del zurdo de 26 años fueron las peores de su carrera.

“Simplemente no parecía que se sintiera realmente cómodo”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Simplemente se quedó sin balas. No estaba fino. No tenía comando. Fue solo uno de esos días”.

Mientras Urías tuvo su partido más pobre de la temporada, Coulombe tuvo uno sobresaliente.

“Esa fue su actuación del año”, dijo el manager de Baltimore, Brandon Hyde. “Nos ganó el juego”.