El gerente general de los Senadores de San Juan, Joey Solá, anunció el nombramiento del exjugador de las Grandes Ligas, Robinson Cancel, como nuevo dirigente del equipo para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Cancel regresa a dirigir a Puerto Rico por primera vez desde la temporada 2019-20, cuando llevó a los Indios de Mayagüez a la final de Puerto Rico.

“Contento de regresar a Puerto Rico, ya que los últimos pasados inviernos me los he pasado en México y República Dominicana. Estoy feliz de volver a mi isla después de tantos años de haber jugado allí. Me siento orgulloso de tomar las riendas de un equipo que está retomando su auge en la Liga”, expresó Cancel.

El exreceptor jugó cuatro temporadas en las Grandes Ligas, con los Milwaukee Brewers, New York Mets y Houston Astros. Su trayectoria como jugador incluyó además 21 temporadas en el béisbol profesional, entre ligas menores y circuitos internacionales, donde se destacó por su liderazgo detrás del plato.

El nuevo piloto resaltó la proyección del conjunto capitalino luego de alcanzar la serie final en la pasada temporada.

“El año pasado llegaron a la serie final. Obviamente es un proceso: primero clasificar a los playoffs, luego competir en esa etapa y aspirar al campeonato. Sabemos que es un equipo jóven, pero si se juega con la misma energía que se jugó el año pasado, el equipo volverá a llegar lejos”, sostuvo.

Como dirigente, Cancel ha estado al frente de equipos en la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Dominicana de Béisbol Invernal (LIDOM). También, en Minor League Baseball.

El nuevo dirigente de los Senadores también destacó la importancia de la mezcla entre peloteros nativos y refuerzos importados.

“Habrá piezas extranjeras que nos ayudarán y estoy convencido de que se logrará una buena química entre los jugadores locales y los refuerzos, lo que será clave para nuestras aspiraciones”, añadió.