Tampa, Florida. Giancarlo Stanton conectó un jonrón como emergente para producir dos carreras en la parte alta de la décima entrada y los Yankees de Nueva York se impusieron el miércoles 6-4 sobre los Rays de Tampa Bay.

Austin Wells siguió con su segundo jonrón de la noche, también contra el cerrador de los Rays, Pete Fairbanks (4-4), quien cargó con la derrota.

Nueva York terminó con cinco cuadrangulares en el juego y 14 en la barrida de la serie, empatando un récord de Grandes Ligas de más jonrones en una serie de dos partidos. Los Rojos de 1999 tenían la marca previa, lograda el 4 y 5 de septiembre contra los Filis de Filadelfia —con el actual dirigente de los Yankees, Aaron Boone, conectando uno de esos jonrones para Cincinnati.

La muestra postrera de poder llegó después de que el receptor de los Rays, Hunter Feduccia, conectó un doble contra el cerrador de los Yankees, David Bednar, cuando había dos outs en la novena, impulsando dos carreras para empatar el juego. Bednar (4-5) le robó la victoria al novato Cam Schlittler.

En su séptima apertura en las Grandes Ligas, Schlittler mantuvo a los Rays sin anotaciones y con apenas un hit en seis capítulos y dos tercios, la actuación más prolongada en su carrera. Su intento de juego perfecto terminó cuando Chandler Simpson conectó un sencillo para iniciar la séptima entrada.

Schlittler caminó a dos después del hit, pero escapó con la ayuda del relevista Luke Weaver. Schlittler ponchó a ocho, todos abanicando.

Trent Grisham inició el juego con un jonrón y agregó su segundo de la noche en la octava.

Bob Seymour conectó su primer jonrón en las mayores en la octava y remolcó una carrera con un sencillo contra Devin Williams en la décima. Williams ponchó a los tres primeros bateadores de los Rays con corredores en segunda y tercera para lograr su 18º salvamento.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 1-0. El dominicano Jasson Domínguez de 3-1.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 5-0. El dominicano Junior Caminero de 4-1 con una anotada.