Boston. Mike Greenwell, jardinero que jugó 12 temporadas con los Boston Red Sox y que terminó en segundo lugar en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 1988, falleció el jueves, según informó su esposa. Tenía 62 años.

El Boston Globe informó a mediados de agosto que Greenwell padecía cáncer medular de tiroides. Tracy Greenwell dijo a WINK, una emisora de radio del condado de Lee, Florida, que su esposo murió en Boston.

“Con el corazón pesado, perdí hoy a mi mejor amigo”, escribió Tracy Greenwell en redes sociales. “Era el momento de Mike para convertirse en un ángel. A las 10:30 a.m. en el Hospital General de Boston. Estamos eternamente agradecidos por la vida que nos dio”.

PUBLICIDAD

El administrador del condado de Lee, Bruce Harner, también anunció la muerte de Greenwell en la cuenta de redes sociales del gobierno del condado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombró a Greenwell para la comisión del condado en 2022, y fue reelegido para el cargo en 2024.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del comisionado Mike Greenwell, un residente de toda la vida del condado de Lee”, decía la publicación. “Fue un firme defensor de las personas y empresas del condado de Lee y será recordado por buscar soluciones significativas a los desafíos que enfrentó su comunidad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que fueron tocados por su liderazgo”.

“El Gator” era más conocido por sus hazañas en el béisbol que por su carrera política.

Nacido en Louisville, Kentucky, Greenwell pasó la mayor parte de su infancia en Florida y practicó béisbol y fútbol americano en la North Fort Myers High School.

Greenwell jugó toda su carrera en las Grandes Ligas con Boston, haciendo dos apariciones en el Juego de Estrellas, ganando el Premio Silver Slugger 1988 y terminando segundo en la votación del MVP de ese año, detrás del jardinero de los Oakland Athletics, Jose Canseco. Greenwell fue incluido en el Salón de la Fama de los Red Sox en 2008.

Debutó en las Grandes Ligas en 1985 y participó en 31 juegos con los campeones de la Liga Americana de 1986, que perdieron 4-3 ante los Mets de Nueva York en una Serie Mundial marcada por la decepción para los Red Sox.

PUBLICIDAD

En 1987, Greenwell se consolidó como jardinero izquierdo titular de Boston, tomando la posición que antes ocuparon tres MVPs —Ted Williams, Carl Yastrzemski y Jim Rice— quienes luego fueron miembros del Salón de la Fama.

Aunque no alcanzó los niveles de esas leyendas, Greenwell, bateador zurdo, tuvo una carrera sólida, terminando con un promedio de bateo de por vida de .303, 130 jonrones, 726 carreras impulsadas y 80 bases robadas.

“Era un gran compañero y una persona aún mejor”, dijo el lanzador derecho Bob Stanley. “Tenía zapatos grandes que llenar en el jardín izquierdo, y lo hizo muy bien. Jugaba con intensidad y nunca olvidó de dónde venía —Fort Myers—. Simplemente un gran tipo. Lo extrañaremos todos”.

Su mejor temporada fue en 1988, cuando bateó .325 con 22 jonrones, 119 carreras impulsadas y 16 bases robadas, y conectó un ciclo en un juego de septiembre. Greenwell también registró entonces un récord de la Liga Americana de 23 carreras impulsadas que dieron la victoria, estadística que ya no reconoce MLB, y remolcó todas las carreras de Boston en una victoria tardía de 9-6 sobre Seattle.

Eso lo colocó en la conversación del MVP. Cuando Canseco más tarde admitió que usaba esteroides esa temporada, Greenwell preguntó: “¿Dónde está mi MVP?”.

Greenwell ganó su apodo por un incidente durante entrenamientos de primavera, en el que capturó un caimán, le tapó la boca con cinta y lo colocó en el armario de un compañero en Florida.

Jugó una última temporada abreviada en Japón, retirándose repentinamente tras solo siete juegos debido a una fractura en el pie derecho que sufrió al golpear una pelota foul.

PUBLICIDAD

Después de su carrera como jugador, Greenwell se dedicó a las carreras de autos. Comenzó a competir en autos stock de modelo tardío en 2000 y realizó dos apariciones en la Truck Series de NASCAR en 2006. Se retiró en 2010.

“Siempre querías estar cerca de él —disfruté mucho mi tiempo con él—”, dijo el exjardinero de Boston, Dwight Evans. “Era un competidor en todo el sentido de la palabra y lo extrañaremos profundamente”.

Greenwell y su esposa tuvieron dos hijos, Bo y Garrett.