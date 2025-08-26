Netflix obtuvo los derechos mediáticos japoneses para transmitir el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, lo que marca la primera vez que transmitirá un evento en vivo en Japón.

Netflix transmitirá los 47 partidos del torneo. Japón es el campeón defensor tras ganarlo en 2023, cuando Shohei Ohtani ponchó al toletero estadounidense Mike Trout para el último out en la victoria de Japón por 3-2 en Miami.

Un consorcio de empresas de medios, incluido Amazon Prime Video, tenía los derechos mediáticos japoneses del anterior Clásico.

El certamen mundialista 2026 será la sexta edición del torneo y contará con 20 equipos compitiendo en cuatro grupos de primera ronda en Tokio; San Juan, Puerto Rico; Houston y Miami. Comenzará el 5 de marzo y la final está programada para el 17 de marzo en Miami.

También se espera que Netflix tenga posibilidades de transmitir el Home Run Derby en los Estados Unidos, ya que la MLB está considerando sus opciones para un acuerdo de tres años que comenzaría el próximo.