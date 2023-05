Para la Serie del Caribe 2024 en el LoanDepot Park en Miami, Florida, se extendieron invitaciones a Nicaragua y Curazao para que se unan a los campeones de las ligas profesionales de República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela.

Sin embargo, la cantidad de equipos participantes podría aumentar. Sara Loarte, quien está asesorando al comité organizador del evento, indicó que otros países han presentado formalmente solicitudes para estar presentes en Miami.

“Hay mucha demanda para llevar equipos a Miami. Estamos en conversaciones con varios países que han expresado interés y tienen los equipo adecuados. Se estarán evaluando antes de anunciar formalmente en los próximos 30 a 45 días”, sostuvo Loarte durante una conferencia de prensa con algunos detalles del evento.

En la edición 2023 en Venezuela, Cuba, Colombia y Panamá estuvieron presentes, al igual que Curazao. Loarte no ofreció detalles de los otros países bajo consideración.

“Todo es muy confidencial. Hay dos países que han hecho acercamientos agresivos. Se está considerando un tercero en Norteamérica. Se eligirán los equipos adecuados porque queremos ser parte de la rotación de la Serie del Caribe”, agregó Loarte.

Antonio Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, confirmó que Cuba será el gran ausente.

“Cuba no estará”, indicó Flores Galarza. “Durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol se mezcló la política con el deporte. Hubo unas situaciones que no fueron la mejor. Era una fiesta deportiva y ocurrieron cosas que no salieron a la luz pública que no fueron del agrado de nadie”, insistió.

Los Tigres del Licey, de la República Dominicana, se coronaron campeones de la pasada Serie del Caribe. Puerto Rico estuvo representado por los Indios de Mayagüez.

No será la primera vez Miami sirva de anfitrión de la Serie del Caribe.