Tokio. Cientos de aficionados en el aeropuerto Haneda de Tokio, que se aglomeraron para vislumbrar a Shohei Ohtani a su llegada el jueves, no vieron nada del astro de los Dodgers de Los Ángeles.

Lo que vieron fue una pared blanca temporal de 40 metros (130 pies) para proteger a los jugadores en caso de que pasaran por el área de llegadas. Los Cubs de Chicago salieron de esta manera cuando desembarcaron el miércoles por la noche.

Los Dodgers fueron vistos en la pista desembarcando de su vuelo chárter desde Phoenix, y Ohtani fue uno de los primeros en bajar. Pero los jugadores no llegaron al área de llegadas, aparentemente tomando una ruta alternativa.

La próxima oportunidad de ver a Ohtani y a los Dodgers será el viernes cuando los equipos tengan su primera práctica en el Tokyo Dome.

La serie de dos juegos para abrir la temporada de las Grandes Ligas se escenificará el martes y miércoles, ambos pautados a primera hora de la tarde en Tokio. Los partidos se transmitirán en vivo en la mañana del mismo día en América del Norte. Japón está 13 horas por delante de la costa este de Estados Unidos.

Los aficionados esperaron durante horas dentro de la terminal, con la esperanza de que Ohtani pudiera aparecer. Muchos llevaban carteles de bienvenida. Uno era una brillante pancarta amarilla que decía: “Amo a LA”. Otros llevaban gorras y camisetas de los Dodgers y otros atuendos.

Varias veces, los emocionados aficionados levantaron sus teléfonos inteligentes, pensando que Ohtani había llegado. Siempre resultó ser una falsa alarma: eran simplemente pasajeros de otros vuelos.

Pacientes y educados, los aficionados finalmente abandonaron el área de recepción cuando quedó claro que el ciudadano más famoso de Japón no aparecería.

La mayoría de los aficionados eran optimistas, pero realistas.

“Solo vine con la esperanza de tener alguna oportunidad de verlo. Pero sabía que, probablemente, no”, dijo Satoshi Yoshii, un contador local. “Pero vienes con esperanza por quien es”.

Misaki Ueta vino con su esposo Reishi y un amigo, Ryusei Takahashi. Los dos hombres llevaban la camiseta de los Dodgers con el número 17 de Ohtani.

“Sólo vinimos para poder respirar el mismo aire”, dijo Misaki. “El aire de Ohtani”.

Otros vinieron por el evento, como si fuera un concierto de rock.

“No me importa si no puedo verlo porque realmente no soy fan de Ohtani”, dijo Kotomi Miyakoda. A su lado estaba su amiga, también llamada Kotomi — Kotomi Nakatsu.

“No soy fan, pero quiero verlo, a la persona”, dijo Nakatsu.

MLB promueve la semana como la Serie de Japón. También podría considerarse como la Serie de Ohtani en Japón, toda una oportunidad de mercadotecnia. Ohtani es el activo más comercializable de MLB.

Esta es la segunda temporada consecutiva en que MLB abre su temporada en Asia. El año pasado fue Corea del Sur con los Dodgers y los Padres de San Diego, y donde estalló el escándalo de apuestas en torno al intérprete de Ohtani.

Cachorros vs. Dodgers

Los equipos llegan a Tokio con cinco jugadores japoneses. Los Dodgers tienen a Ohtani y a los lanzadores Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki. Los Cachorros cuentan con el bateador designado Seiya Suzuki y el lanzador Shota Imanaga.

Se espera que Imanaga y Yamamoto se enfrenten el martes en el primer juego.

Los clubes estadounidenses se enfrentarán a los Yomiuri Giants y a los Hanshin Tigers en juegos de exhibición el sábado y domingo.

Mercadeo de los Dodgers en Japón

Chris Marinak, director de operaciones de la MLB, habló con The Associated Press en una entrevista sobre las ventajas de tener a un jugador como Ohtani.

“Es útil tener un talento generacional como Ohtani — esencialmente el mejor jugador del juego — que provenga de un mercado diferente”, dijo Marinak. “Cambia la forma en que puedes comunicar sobre el juego en diferentes mercados”.

No es difícil. Japón ha adoptado a los Dodgers como su equipo nacional. Siempre ha habido una fuerte conexión, pero ahora es más sólida desde que Ohtani ganó la Serie Mundial con los Dodgers.

Los Dodgers han establecido una exhibición en el centro de Tokio llamada “Experiencia Dodgers en la Serie MLB Tokio”. Los aficionados pueden ver el trofeo de la Serie Mundial y los anillos de campeonato.

También hay una oportunidad de ver la rica historia de los Dodgers, que se remonta a Brooklyn antes de que el equipo se mudara a Los Ángeles para comenzar la temporada de 1958. También hay experiencias interactivas donde los aficionados pueden intentar batear un lanzamiento de Ohtani.

El artista japonés Takashi Murakami también ha diseñado obras de arte en torno a la serie. Su trabajo también estará en exhibición durante la serie.

No es un boleto barato

Los boletos en sitios de reventa han llegado a los 20,000 dólares para un solo juego. Muchos boletos para reventa están más en el rango de 2,000 a 8,000 dólares.

Revender boletos por encima del valor nominal es técnicamente ilegal en Japón. El gobierno aprobó la regla antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.