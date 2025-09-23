Atlanta. El segunda base de los Braves de Atlanta Ozzie Albies abandonó el juego del lunes contra los Nationals de Washington debido a una fractura en el hueso ganchoso de su mano izquierda.

Albies mostró molestias en su muñeca después de hacer un foul con un lanzamiento en la tercera entrada mientras bateaba contra el derecho de Washington Konnor Pilkington.

Permaneció en el juego por un lanzamiento más antes de caminar hacia el dugout y ser atendido por el personal de entrenamiento de Atlanta. Nick Allen terminó el turno al bate de Albies y lo reemplazó en la segunda base al inicio del cuarto episodio.

El hueso ganchoso se encuentra en el lado de la palma de la mano cerca del meñique y el anular. Albies se fracturó la muñeca izquierda en julio de 2024.

Albies, de 28 años, ha jugado en los 157 partidos de Atlanta esta temporada. Está bateando para .240 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.