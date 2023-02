Candidatos a pasar por el próximo sorteo de jugadores aficionados de las Grandes Ligas están en vitrina constantemente, como ayer miércoles y hoy jueves, cuando 39 peloteros de academias de béisbol de Puerto Rico están expuestos ante los escuchas locales y de Estados Unidos que observan sus fundamentos en acción en el terreno del estadio Hiram Bithorn.

Siempre hay nombres que sobresalen desde las gradas, en donde se sientan los escuchas. De ahí salen nombres como el receptor Alejandro M. Vera, el jardinero José l. Ortiz, los jugadores de cuadro Víctor M. Cartagena, Bryan Y. González y Yahil E. Meléndez.

Los jugadores saben que sus nombres suenan con el apellido de los “mejores prospectos” y tratan de llamar más la atención de quienes les miran.

PUBLICIDAD

“Me ha ido bien. Trabajando fuerte y dando lo mejor de mí cada día. Vamos a ver que pasa conmigo”, dijo Vera.

De tiene 17 años, Vera mide 5′10 y estudia en la Puerto Rico Baseball Academy & High School de Gurabo. Lució bien con una velocidad sorprendente para un receptor, así como con su brazo.

Vera es uno de los 39 jugadores provenientes de al menos seis academias que estuvieron activos el miércoles en la vitrina organizada por Major League Baseball. Otras academias son la Carlos Beltrán Baseball Academy, la Leadership Christian Academy, así como el Albergue Olímpico y B-You Prospect Academy.

Víctor Cartagena es uno de los jugadores mencionados como uno con proyección. Tiene 17 años, mide 6'2 de estatura y estudia en la academia de Gurabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Luis Rosario es adiestrador y coach de la vitrina para MLB y describió al grupo, en términos generales, como uno repleto de jugadores con buenas cualidades físicas.

“Hay mucho jugador que se ve atlético, fuerte, bien. Esas son buenas proyecciones a la hora de buscar a un pelotero. A su edad no se ven como estarían en un futuro, pero lucen con una proyección de físico que los convertirá en mucho mejores jugadores”, dijo Rosario. “La ejecución se ha visto bien; buenos brazos. Por ejemplo, en la posición de catchers, que no se caracteriza por la velocidad, hay algunos que están corriendo rápido. Estamos viendo buenos bateadores. Se ven bien”.

Los jugadores demostraron el miércoles, individualmente, sus herramientas de brazo, defensa, velocidad y bateo, sin mencionar la actitud sobre el terreno que es una intangible que observan los escuchas. También estuvieron en el terreno para un partido real.

PUBLICIDAD

El siore González ha estado en múltiples vitrinas ante escuchas, tanto aquí como en Estados Unidos. González dijo que cada una es tan importante como la próxima.

“Me he sentido cómodo. Es lo que he hecho todo el año en los diferentes workouts que he ido. He estado disfrutando el momento y demostrando lo que puedo hacer”, dijo González. “Espero que me abra puertas para el futuro, que los escuchas entiendan que puedo dar el paso hacia el próximo nivel, que es el profesional, y esperar a que llegue el momento”, dijo.

Yahil Meléndez hace la prueba de velocidad durante la vitrina ue organiza Major League Baseball hasta este jueves en el estadio Hiram Bithorn ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los boricuas competirán en el sorteo ante cientos de miles de peloteros de Estados Unidos también disponibles para el sorteo, incluidos decenas que llegarán al pool con al menos tres años de experiencia en el béisbol universitario NCAA de Estados Unidos.

Además, el sorteo se compone de muchas menos rondas desde que las Grandes Ligas redujo la cantidad de equipos de ligas menores en la era la pandemia del COVID-19. El sorteo se compone de cinco rondas, lo que equivale a menos de 160 jugadores seleccionados en total.

Escuchas de múltiples organizaciones de Grandes Ligas están presente en las gradas del Bithorn anotando datos y tomando notas de los jugadores.

También estarán presentes para una vitrina que se celebrará la semana próxima con equipos que traerán a jugadores internacionales de Canadá, Alemania, México, República Dominicana, Guatemala. El evento es organizado por el Departamento de Recreación y Deportes.