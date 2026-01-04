El antesalista Emmanuel Rivera se fue para la calle para ayudar a los Leones de Ponce a conseguir una victoria, 5-2, sobre los Gigantes de Carolina y empatar, 1-1, la semifinal B de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Una parte del peso de la victoria estuvo anclada en la buena selección de refuerzos del equipo para la postemporada. Rivera bateó de 3-3 con un cuadrangular, un doble, tres carreras remolcadas y una anotada.

Por su parte, el zurdo Brady Tedesco mantuvo a raya a la alineación de los Gigantes para quedarse con el triunfo al no permitir anotaciones y solo dar paso a cuatro indiscutibles en su labor de cinco y dos tercios de entrada.

PUBLICIDAD

Los Leones hicieron suya la primera entrada con el batazo de largo de Rivera por encima de la verja del jardín central. Según el Trackman, sistema que mide cada lanzamiento y cada batazo en el Estadio Roberto Clemente Walker, el palo solitario de Rivera recorrió una distancia de 411 pies.

Dos entradas más tarde, los Leones manufacturaron un ramillete de tres carreras haciendo uso de su juego pequeño. El importado Matt Batten abrió con indiscutible la tanda ofensiva en la tercera entrada. Luego, Aldemar Burgos se sacrificó con toque para adelantarlo a la intermedia y el abridor de los Gigantes, Jonathan Bermúdez, le dio un boleto gratis a Dalton Guthrie para llenar la inicial.

Entonces, en un duelo de lanzador zurdo contra bateador zurdo, Jesmuel Valentín conectó un triple al jardín derecho para limpiar las bases y aumentar la ventaja de la novena sureña, 3-0. Inmediatamente después, Rivera se sacrificó con elevado al predio central para que Valentín marcara la cuarta carrera de Ponce.

En la parte baja, el primer bate de los Gigantes, Gabriel Cancel, conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, que recorrió una distancia de 389 pies y colocó el partido 4-1.

La quinta anotación de la manada ponceña llegó del madero de Rivera, quien con un sencillo puso el partido 5-1 en el octavo acto. En la parte baja del episodio, Johnathan Rodríguez empujó desde la primera base la segunda anotación de la tropa carolinense.

Los Gigantes colocaron corredores en posición anotadora en la novena entrada. Sin embargo, el cerrador de los Leones, Andrew Marrero, apretó su brazo para conseguir su primer salvamento en la postemporada. La derrota le perteneció a Bermúdez (0-1) luego que cuatro carreras fueran a su cuenta en su labor de dos y un tercio de entrada.

PUBLICIDAD

Santurce gana con su bateo oportuno

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, un ramillete de cinco carreras en el octavo episodio le dio a los Cangrejeros de Santurce un triunfo, 6-2, sobre los Criollos de Caguas. Con este resultado, la semifinal A de “La Pro” también se empató a una victoria por bando.

Los que vieron los fanáticos en el Estadio Yldefonso Solá Morales fue un duelazo entre abridores zurdos. Se enfrentaron la veteranía de Héctor Santiago por parte de los Criollos y la juventud de Eduardo Rivera por parte los Cangrejeros.

Santiago toleró un hit y retiró a dos bateadores en cuatro y dos tercios de entrada. En tanto, Rivera dio paso a dos indiscutibles y ponchó a ocho bateadores en cinco episodios.

Ambas novenas tuvieron que esperar que sus abridores salieran de la loma para producir sus primeras carreras en el partido.

Los primeros en visitar el plato fueron los crustáceos y lo hicieron en grande. Un cuadrangular de Rubén Castro por el bosque de la derecha, ante el derecho Anthony Maldonado, produjo la primera anotación a los Cangrejeros al inicio de la séptima entrada.

La alineación cangrejera volvió hacer de las suyas en el octavo episodio. Llegaron a congestionar el tráfico, con un out en su cuenta, antes de marcar el ramillete de cinco carreras.

Las primeras dos carreras llegaron con un indiscutible de Shed Long Jr., mientras que las otras tres llegaron con un doble de Christian Vázquez y un sencillo de Jack López para el 6-0.

PUBLICIDAD

La Yeguita pateó fuerte en la parte baja del octavo acto y llenó las bases antes que un doblete de Luis Vázquez le diera sus únicas carreras en el desafío.

El derecho Andrew Baker (1-0) se agenció el triunfo al no permitir carreras en una entrada en labor de relevo, en la que propinó dos ponches y embasó a dos corredores. La derrota le perteneció a Anthony Maldonado (0-1) después de permitir una carrera en un episodio.

La semifinal A continuará el domingo, cuando los Cangrejeros reciban a los Criollos en el Estadio Hiram Bithorn, mientras que la Serie Semifinal B seguirá en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner con la visita de los Gigantes a los Leones.

La postemporada de la LBPRC va a ser transmitida de manera simultánea por WAPA Deportes y WAPA 4.3 a partir de las 7:00 p.m. Además, los partidos podrán verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.