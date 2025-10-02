San Francisco. El ejecutivo de los Giants, Buster Posey, no considera a su exmánager Bruce Bochy como candidato para ocupar nuevamente el puesto vacante en San Francisco.

Posey, presidente de operaciones de béisbol del club, dijo el miércoles que había hablado con Bochy un par de días antes y mencionó que podría haber un puesto para el hombre de 70 años en la organización, pero no como mánager.

“La puerta siempre está abierta aquí para algún tipo de rol”, afirmó Posey durante una conferencia de prensa en el Oracle Park. “No veo que vayamos por ese camino con Boch”.

Los Giants despidieron a Bob Melvin el lunes después de que su segunda temporada terminara con un récord de 81-81, una victoria más que el año pasado, y una cuarta oportunidad consecutiva de playoffs perdida.

PUBLICIDAD

Más tarde el lunes, los Rangers de Texas anunciaron una separación mutua con Bochy después de tres temporadas que incluyeron el primer campeonato de la Serie Mundial de la organización en 2023.

Posey expresó la esperanza de encontrar a alguien que pudiera proporcionar estabilidad en los próximos años en el escalón superior del dugout mientras el club intenta volver a ser un contendiente regular, pero no proporcionó detalles sobre el proceso, excepto que las entrevistas están ocurriendo esta semana. Bajo la dirección de Bochy, los Gigantes ganaron campeonatos de la Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014.

“Hemos tenido un período bastante consistente de no jugar buen béisbol”, manifestó Posey. “... Hay muchas cosas buenas en su lugar, pero en última instancia no logramos nuestro objetivo este año”.

Cuando Posey asumió su puesto actual en esta época el año pasado para reemplazar a Farhan Zaidi, el antiguo receptor de los Giants se comprometió a tres temporadas. Y todavía planea cumplir con ese acuerdo.

“Estoy completamente comprometido, pero creo que el enfoque debe estar en el presente”, dijo el Posey de 38 años. “Esa es la forma en que trato de verlo. ¿Me gustaría hacerlo por más tiempo? Claro, pero creo que el enfoque debe estar en el momento”.