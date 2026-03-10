Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Cuando Darell Hernáiz dio el swing que sacudió un cuadrangular sobre la verja del jardín izquierdo del Estadio Hiram Bithorn para dejar en el terreno a Panamá el sábado en el Clásico Mundial de Béisbol, el batazo se convirtió de inmediato en uno de los momentos más emocionantes del torneo para Puerto Rico.

Pero horas antes, en la tranquilidad de las jaulas de bateo, ubicadas en el Coliseo Roberto Clemente, ese momento había comenzado a practicarse de la mano del miembro del Salón de la Fama y coach de bateo de la novena boricua, Edgar Martínez. El mundo conoció de esa escena a través de un video compartido en las redes sociales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Martínez había estado trabajando con el joven campocorto durante la práctica previa al juego, señalándole un pequeño ajuste en la forma en que sostenía el bate, particularmente en la mano superior.

“Con los muchachos siempre estamos observando el swing y tratando de darles información. En el caso de Hernáiz le estaba hablando de la forma en que agarra el bate, la mano de arriba, y hacer unos ajustes ahí. Él lo ha estado practicando”, compartió Martínez en un aparte con la prensa antes del choque de invictos de este lunes frente a Cuba. Ambas novenas juegan para 2-0 en el Grupo A.

Aun así, el ganador de dos títulos de bateo en la Liga Americana en 1992 y 1995 reconoció que el resultado del jonrón fue pura casualidad.

“Inconscientemente, (pero) la mano vuelve donde él está acostumbrado”, dijo el otora bateador designado.

“Él sigue trabajando en eso. (El batazo) es una motivación muy buena para los muchachos. La confianza y el ganar así de esta manera, dejar el otro equipo en el terreno es de gran motivación y puede ayudar para esta noche (del lunes)”, añadió.

Para Hernáiz, el consejo tuvo un significado especial, no solo por el resultado en el terreno, sino porque vino de Martínez, con una trayectoria de 18 temporadas en las Mayores, todas con los Mariners de Seattle.

“Significó muchísimo”, manifestó el jugador de cuadro carolinense a Primera Hora previo al encuentro contra los cubanos.

“Edgar tiene mucha experiencia y me dio un par de tips con las manos y gracias a Dios pude dar ese jonrón”, agregó Hernáiz, quien debutó en la ‘Gran Carpa’ el 28 de marzo de 2024 con los Athletics. Suma tres cuadrangulares en su corta carrera.

27 Fotos Puerto Rico se agenció una dramática victoria en entradas extras en su segundo juego en el Clásico Mundial de Béisbol.

Para Martínez, momentos como ese también reflejaron el talento emergente que está tomando forma en el conjunto boricua. “He tenido la oportunidad de verlos y sí hay una buena cepa de talento joven en Puerto Rico”, señaló.

Más allá del ajuste técnico, el pelotero destacó lo que representa estar rodeado de un cuerpo técnico de figuras sobresalientes del béisbol como Martínez, Juan “Igor” González, Yadier Molina, Joey Cora, Alex Cintrón, Sandy Alomar Jr., José “Cheo” Rosado y Carlos Beltrán como gerente general.

Carlos Delgado, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Javier Vázquez son otras de las personalidades, que desde afuera, aportan sus conocimientos a los peloteros del Team Rubio.

“Yo he escuchado de ellos desde que nací y pues ahora los puedo conocer. Es una experiencia que no puedo describir”, dijo.

Veteranos en modo estudiante

Ese ambiente de aprendizaje constante es algo que los propios jugadores veteranos valoran dentro del equipo.

“Creo que fue espectacular ver ese video (de Martínez y Hernáiz). Y además, tenemos un cuerpo técnico de élite increíble, con Edgar Martínez, Carlos Beltrán, Carlos Delgado, muchas estrellas que dio este país, y somos privilegiados. Es un privilegio escucharlos”, comentó, por su parte, el receptor Christian Vázquez durante la conferencia de prensa.

Para Vázquez, la experiencia dentro del equipo se siente casi como regresar a la escuela.

“Nos sentimos como los estudiantes escuchando al maestro. Todo oído para ellos”, sostuvo el dos veces campeón de Serie Mundial, quien en los pasados días pactó un acuerdo de liga menor para regresar a los Astros de Houston.

El ganador de 10 Guantes de Oro y antesalista de Puerto Rico, Nolan Arenado, compartió el sentimiento con Vázquez.

El hijo de la boricua Millie Figueroa aseguró que la cercanía y generosidad de dichas leyendas es algo poco común.

“Es algo raro de ver, pero demuestra cuánto se preocupan por el equipo. Simplemente intento absorberlo todo y hacer muchas cosas. Es increíble. Se siente como si estuvieras en un aula con un maestro. Y estoy agradecido por todos ellos”, sentenció también en la conferencia Arenado, de 34 años, y 13 campañas en las Mayores.